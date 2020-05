OPINIÓN: Los “side hustles” se han convertido en un nuevo estándar para mantener un ingreso estable en nuestra comunidad

“Tuve problemas para encontrar un trabajo antes de la pandemia y una vez que la pandemia golpeó no me facilitó las cosas…creo que ahora [los ‘side hustles’]son más comunes por un par de razones diferentes. Por un lado, las personas tienen más tiempo libre para hacer lo que aman o lo que siempre han querido probar, pero nunca llegaron a hacerlo”, agregó Gonzales.

Allyson Gonzales, graduada de Texas A&M University, dijo que muchos pueden aprovechar este tiempo para construir otra forma de ingreso no tradicional.

Rosio Barrera, residente del vecindario Back of the Yards, noto que la evolución del “side hustle” ha sido más prominente ya que a muchos trabajadores se les ha reducido su horario o han perdido su trabajo por completo.