La pandemia ha traído fin a la cultura deportiva y sus aficionados

De la famosa muralla amarilla de Dortmund o el cántico de “You’ll Never Walk Alone” de Liverpool hasta la bienvenida de “Bienvenido al Infierno” por parte de Galatasaray, cada equipo tiene aficionados que le dan sabor a los partidos y a las rivalidades. Es algo que no se puede replicar con softwares como Zoom.

“Para mi, si soy sincero, me aburrí viendo los partidos”, dijo Hernández. “Raramente veo las ligas europeas y los que vi sin aficionados no me llamaron la atención”.

La intensidad que se vive en los clásicos ya no estaba ahí. No se vio o escuchó ese famoso muro amarillo por parte de los aficionados del Dortmund que sirve para calentar el partido. Lo que se demostró aquí es que los aficionados son una parte crucial para el fútbol.