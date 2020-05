‘Hamilton’ se estrena en las pantallas de Disney+ este verano

“Como alguien que creció involucrada en teatro, ‘Hamilton’ fue tan electrizante porque era diferente a cualquier musical que haya experimentado,” explicó Juracka. “Lin-Manuel tomó algo que aprendí en mi [clase] de historia de Estados Unidos avanzada y lo hizo emocionante, atractivo y emotivo. Cuando tienes algo que mantiene tu atención de esta manera no es por nada y he encontrado verdadera felicidad en la presentación porque es algo que toda mi familia ha disfrutado juntos”.

“Representación importa. Personas jóvenes no solo quieren, pero necesitan, verse en pantalla o en el escenario más, y más audiencias están exigiendo eso,” explicó Lopez-Rios. “Al ver ‘Hamilton’ en Chicago hace unos años, fue absolutamente emocionante ver la inspiración en el rostro de los jóvenes y no tan jóvenes miembros de la audiencia. Creo que el impacto es enorme”.