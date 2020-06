Jugadores mexicanos en Europa luchan por obtener respeto de su país

No se le puede poner expectativas a un jugador y luego intentar de disminuir los logros o mover los postes. Hay que ser congruentes; Estar lejos de seres queridos en un lugar nuevo no es fácil. Lo menos que uno puede ser es dar un apoyo de lejos.

Al no ser acostumbrados de ver mexicanos en el extranjero, cuando se cumple, la expectativa es que tienen que obtener titulares en clubes grandes o si no son considerados “un fracaso.” La ironía es que si terminan regresando a México, cada aficionado lo quiere para su equipo.

Si no triunfas con la selección, es como si los demás no importaran. La obsesión con el mítico “quinto partido” se usa para medir cada generación. Cuando fallan, inmediatamente se les llama sobrevalorados. Esa presión también existe para los jóvenes que van al extranjero.

“Jugadores del equipo nacional mexicano están bajo la lupa en casa y creo que generalmente cuando llegan a un club europeo, son recibidos con un poco de indiferencia”, dijo Jon Arnold, periodista independiente cubriendo el fútbol mexicano. “Si no rinden, está bien para el club, mientras si no reciben minutos son criticados.”