OPINIÓN: Con más de 32 millones latinos registrados, la falta de un moderador latino en los debates presidenciales es hiriente

Al no incluir un periodista latino/a, promueve una narrativa que no estamos a la altura como comunidad y como profesionales para participar en diálogos que cambian el clima político de este país. Esto entonces engendra una negligencia hacia nuestra comunidad que continuamente margina a nuestra comunidad y nos hace creer que no importamos– y esa no es nuestra historia.

Aunque esta decisión no fue tomada por los candidatos, esto no es una excusa justificada para que nuestra comunidad sea excluida de algo tan importante como las elecciones presidenciales.

Al no tener un moderador latino, no brindamos la luz necesaria a los problemas que realmente necesitaban ser discutidos en esta elección. Miembros de nuestra comunidad latina batallan con una vida de incertidumbre. Algunos con inquietud de su estatus migratorio, otros con dudas de su trabajo e inseguridad de su cuidado de salud.