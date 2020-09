“Esto va a dejar de ser algo que es nuestra cultura”: Residentes y vendedores de La Villita expresan preocupación sobre el futuro del Discount Mall

“Al final del día, no lo están haciendo por las razones correctas, no lo están haciendo para mejorar nuestra cultura y nuestra gente”, dijo Bee. “Lo están haciendo para desplazarnos y hacer que la comunidad se vea mejor, pero no para nosotros, para ellos, para que las personas superiores con dinero entren y destruyan lo que sabemos”.

“Si a nosotros nos desplazan, comienza la gentrificación y no solo se le perjudica a nosotros los comerciantes, le perjudica a la comunidad y a la gente de aquí ”, dijo Kocoymalagon. “A caso nuestro dinero no vale o prefieren hacer negocios con alguin de color más claro cuando podemos pagar”.

“Queremos ser socios y ser parte del progreso”, dijo Kocoymalagon. “Cuando le mandamos una carta a Novak que queremos ser parte de ese progreso de ese avance, ellos no dicen que no saben si el Discount Mall sería la mejor opción para esta plaza. Pero le dejamos saber que nosotros somos la segunda entrada de dinero para la ciudad de Chicago. Somos el ancla de los negocios de la calle 26”.

“Me siento triste porque la gente viene y me busca. Pueden ver otras tiendas alrededor pero siempre le gusta venir a este lugar porque es cultura ”, dijo López . “Una cliente me dijo que cómo van a cerrar esto si es de nosotros. Aquí hacen cosas que en ningún lado ni en Walmart te hacen”.