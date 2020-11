Organización en Chicago empieza campaña para defender a los beneficiarios de DACA

Right 2 Family pide a las personas que compartan su breve documental para difundir el conocimiento sobre DACA y la propuesta de ley que están tratando de aprobar en el Congreso. Para obtener más información sobre la organización Right 2 Family y cómo puedes apoyarlos, visita su sitio web y su cuenta de Instagram .

Right 2 Family también está trabajando actualmente en una lucha contra la administración Trump por las maneras inconstitucionales e ilegales en las que han intentado de eliminar a DACA. Esperan llevar esta decisión a los tribunales y que se reabra para que la gente pueda solicitar DACA. 800,000 personas han entregado la solicitud, pero Right 2 Family cree que hay 1.5 millones de personas que están calificadas y deberían recibir protecciones, pero 700,000 personas no han entregado la solicitud debido a que eran demasiado jóvenes en ese momento o no tenían el dinero para el proceso de solicitud.

Sarita Walker, coordinadora nacional de la organización Right 2 Family, cree que el presidente Donald Trump no es un aliado de la comunidad latina. Ella cree que lo que ha hecho la administración Trump es ilegal.

Right 2 Family tiene dos estrategias para su campaña actual, la primera estrategia es la ley federal por la que están luchando que arreglaría la causa raíz de la deportación. La segunda estrategia es motivar a la gente a votar para un nuevo presidente y congreso porque la administración actual no está en favor de la propuesta de ley.

Right 2 Family lanzó una campaña que presentó la propuesta de ley HR8585 y está luchando para que esta propuesta de ley sea presentada y aprobada en el Congreso. El objetivo de la propuesta de ley Right 2 Family HR8585 es pedir que una ley federal detenga la deportación, permita el regreso de 2 millones de deportados, y legalice a 12 millones de indocumentados que viven en este país.