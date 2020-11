La comunidad puertorriqueña exige transparencia del nuevo gobernador

Aunque se vea que no haya esperanza, Puerto Rico no se ha dado por vencido ya que en las elecciones locales ha incrementado la diversidad de sus partidos.

“Por lo que yo he visto hay mucha gente ahora que todavía no tiene techo en sus hogares no tienen comida ni adonde cocinar”, dijo Pereira.

“Lo que se eligió en Puerto Rico fue un administrador colonial, no un gobernador”, dijo el Dr. Jose Lopez, Director Ejecutivo de The Puerto Rican Cultural Center.