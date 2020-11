OPINIÓN: La administración Trump difamó a la comunidad inmigrante durante la semana del Día de Los Muertos

“Los 545 niños son de países peligrosos en Centro América, pero yo creo que es [debido al]colorismo porque los niños son latinos y vienen de países que la gente es más oscura de piel”, dijo León. “Todas las víctimas que vemos en las noticias no son blancas. Es muy raro encontrar una víctima que llega a noticias nacionales que no es una niña chiquita con pelo rubio y ojos azules”.

Los miembros de los medios fallan al no enfocarse en las víctimas de los grupos minoritarios. León dijo que es debido a no solamente el racismo, pero también el colorismo.

“La proclamación afectó a la comunidad latina negativamente”, dijo Vanesa Leon, una estudiante de ciencias políticas en la Universidad DePaul. “Esto es una proclamación de [los] Estados Unidos diciendo que no nos aprecia y que no nos quiere reconocer como nosotros estamos aparte de este país después de todo lo que hacemos para ellos”.