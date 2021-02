OPINIÓN: Los derechos de la mujer no debería ser un debate político

Share via Email

En los EE.UU. puede que el derecho al aborto sea un tema polémico, pero en Latinoamérica sigue siendo un tema tabú.

Sigue siendo un tema tabú porque los países Latinoamericanos tienden a ser predominantemente religiosos, de hecho, según un estudio del Centro de Investigación Pew, “El 69% de los Latinoamericanos se identifican como católicos”.

El acto de tener un aborto va en contra de la actitud pro-vida — la postura antiabortista de la iglesia católica, de la cual la iglesia cree que la terminación de una vida

humana es inhumana. El rechazo absoluto del aborto proviene de que el aborto no concuerde con las creencias de la iglesia católica.

La iglesia católica es antiabortista, especialmente en Latinoamérica y ha dejado másque claro que el aborto, los asuntos como el control de la natalidad y las relaciones sexuales prematrimoniales son temas escandalosos. Parece ser que la actitud positiva de la autonomía de la mujer y el hecho de que son asuntos sobre el género y la sexualidad son la raíz del tabú en sí.

Las actitudes negativas hacia el tema en su conjunto solo demuestra que la sexualidad es un tema que no se merece la discusión abierta- demuestra que este tipo de conversación debe evitarse completamente. De hecho, es la razón por la cual los padres latinos normalmente no tienen una conversación sobre relaciones sexuales con sus hijos y hijas.

Ya sea porque es un tema incómodo o porque no quieren alentar a sus hijos a tener relaciones sexuales, el no hablar del sexo hace más daño que bien. Al privar a sus hijos y hijasdel tema de la educación sexual, no aprenden sobre la práctica del sexo seguro, el consentimiento comprensivo, las enfermedades e infecciones de la transmisión sexual.

Con eso dicho, la mayoría de los adolescentes aprenden la educación sexual en la escuela donde a veces los programas de la educación de la salud no cubren todos los temas importantes de la educación sexual adecuadamente. Siendo ignorantes al respeto conlleva consecuencias tales como altas tasas de embarazo en la adolescencia y enfermedades e infecciones de la transmisión sexual.

En otras palabras, necesitamos normalizar la conversación del sexo porque no se trata solo de sexo, tambien se trata de la salud.

Alexia Suárez, estudiante universitaria de primer año de la Universidad DePaul, afirma que la discusión de sexo es un tema delicado e incómodo.

“Debe haber más conversación sobre la salud y los derechos reproductivos de la mujer. La conversación debe comenzar en casa y en la escuela, incluso si los adultos están muy avergonzados. ¡Es por eso que protestar y hablar es la única forma en que pueden expresarse!” , comentó Suarez.

La postura de pro-elección significa que la mujer tiene el derecho a hacer lo que quiere con su cuerpo. Si quiere abortar o si quiere dar a luz, ella tiene todo el derecho a hacerlo y su decisión se respeta. No es asunto de nadie lo que una mujer hace o no hace con su cuerpo. La decisión no debe ser de su pareja ni del gobierno — solo de ella.

Suárez expresa, “No cuestionamos a los hombres cuando hacen lo que quieren con su cuerpo, entonces ¿porque deberían cuestionar a las mujeres?”

Las mujeres no deberían tener que validar porque necesitan un aborto, simplemente deberían tener el derecho al aborto sin que el gobierno haga de esto un debate político. Necesitamos abogar por los derechos reproductivos que son tan limitados y restringidos en la mayoría de Latinoamérica, ya que en otros países se encuentran mujeres sin simples derechos humanos.

El aborto ahora es legal en Argentina y es una opción disponible si el feto tiene 14 semanas o menos, lo que puede establecer un buen precedente para el resto de Latinoamérica.

El Presidente Alberto Fernández discutió a favor del proyecto de ley, “Soy Católico, pero tengo que legislar para todos,” notando, no solamente que la separación de la iglesia y el estado es posible en la política, pero que los políticos trabajan para servir a la gente por un bien mayor.

Los derechos al aborto son prohibídos en los países como El Salvador, Honduras, y Nicaragua, mientras en países tales como Brasil , México, y Venezuela las mujeres tienen el derecho al aborto solamente si el aborto es para salvarles la vida, pero en países como Cuba, Uruguay, y ahora Argentina, el aborto es legal y disponible a pedido, según el Centro de Derechos Reproductivos

Por ahora, mujeres que necesitan tener un aborto en países vecinos de Argentina pueden tener el procedimiento allí. Es por eso que la reciente victoria en Argentina es un gran triunfo para toda Latinoamérica. Puede ser un cambio que quizás parece chico, considerando las circunstancias en los demás países en Latinoamérica, pero es un gran paso en la dirección correcta.

Es solo cuestión de tiempo hasta que más países Latinoamericanos, y en el resto del mundo, sigan el ejemplo de los países donde el aborto es legal y disponible a pedido. Hemos recorrido un largo camino, pero aún queda mucho por hacer.