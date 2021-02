“Todavía hay un camino largo de recorrer”: el Covid-19 ha impactado a latinos y afroamericanos y la distribución de la vacuna aún está haciendo lo mismo

“En este momento, el lanzamiento de la vacuna ha sido muy dependiente a la tecnología y eso ha hecho que sea increíblemente difícil navegar para algunas de las personas que están en esa fase 1B”, dijo Del Ríos. “Especialmente nuestra gente mayor y muchas personas que no hablan inglés y tal vez no puedan navegar un sitio operativo que depende casi completamente en inglés”.

“Hay que poner restricciones geográficas en esas citas web de ZocDoc. Actualmente hay 100,000 personas en la lista de espera de ZocDoc. No tenemos idea de dónde viven, todo lo que tienes que hacer cuando te registras, es decir que vives en Illinois y no hay garantía de que incluso vivan en la ciudad”, agregó.

Aunque los códigos postales a lo largo de hospitales médicos como Northwestern, Rush, University of Illinois y Advocate parecen estar recibiendo la mayor cantidad de vacunaciones, un reportaje de WBEZ revela que los trabajadores médicos de primera línea bajo la fase 1A no todos residen en el norte de la ciudad, como Streeterville; más bien, viven en todas partes de la ciudad.