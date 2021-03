Pedro Gomez sigue inspirando a la próxima generación de latinos

“Yo lo conocí cuando ya estaba en la industria y antes que era un columnista”, dijo José de Jesus Ortiz, fundador y editor de jefe de Our Esquina. “En lo personal, no te puedo decir cómo influyó a la generación más joven aparte de decir que también era una persona que tomaba el tiempo para ayudar a la siguiente generación”.

“Pedro Gomez era tremendamente importante”, dijo Jorge Castillo, un reportero de los Dodgers para Los Angeles Times. “Siempre recordaré viéndolo por primera vez en ESPN cuando tenía 11 o 12 años. Mi reacción inicial fue preguntándome de dónde era. No creo que me di cuenta en ese momento, pero me dio esperanza”.