OPINIÓN: Debemos combatir la crisis del cambio climático antes que sea tarde

No hay tiempo para discutir si el cambio climático es real o no. Debemos confiar en la ciencia y en los expertos ya que el tiempo va volando y queremos cuidar del planeta tanto como cuidamos de nosotros. El paso más importante para nuestro país es exigir que nuestros representantes políticos tomen las riendas de esta crisis.

“Uno de los mitos más comunes es que ‘el clima ha cambiado antes, entonces no tenemos que preocuparnos’, sin embargo, los cambios en el clima que estamos viendo no son naturales y hoy en día los humanos están obligando que el clima cambie cincuenta veces más rápido”, comentó Grier.

Desafortunadamente, hay personas que no creen que el cambio climático sea real. En el Senado, el republicano James Inhofe de Oklahoma comentó que el cambio climático no existe , mostrando una bola de nieve como su evidencia.