¿Estadidad o autodeterminación? Organizaciones puertorriqueñas en Chicago piden la autodeterminación de Puerto Rico

“El problema con los referendos está dividido”, dijo Smyser-DeLeon. “El Congreso no está obligado a actuar cualquiera que sea el resultado de la votación. Los referendos pasados no han demostrado un verdadero consenso sobre lo que los puertorriqueños consideran como el mejor para abordar el estatus colonial de Puerto Rico”.

Las protestas se produjeron en respuesta de la falta de inclusión en el referéndum de 1952 que no ofreció ninguna opción para votar a favor de la independencia o la estadidad. En cambio, el referéndum propuso la opción de la continuación del estatus colonial o el estatus de mancomunidad. Se ven problemas similares en el referéndum de 2020 que solo dio una opción de sí o no si Puerto Rico debería convertirse en un estado.

“La realidad es que toda la gente de Puerto Rico no hablado”, dijo Fuentes. “Hay un número considerable de puertorriqueños que no salieron a votar por el referéndum o no llenaron esa parte del boleto porque saben muy bien que el referéndum no es vinculante. Así que la gente ha perdido la fe dando su opinión de lo que debería ser el futuro de Puerto Rico”.

“El referéndum no representa a toda la población de votantes de la isla”, dijo Jessie Fuentes, co-presidente de The Puerto Rican Agenda , una organización de Chicago formada por líderes puertorriqueños.