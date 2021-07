Artista chilena-inglesa comparte su historia a través de su música con un nuevo sonido

“Recuerdo tener menos de 500 seguidores y todavía recibir mensajes horribles de personas que no conocía. Solo tienes que recordar que estas personas no te conocen ni a ti ni a tu ‘historia’ ”, dijo.

Ella dice que es fácil juzgar a alguien si no estás en su posición y Donoso ha recibido mensajes de odio de personas que no la conocen personalmente.

“Cuando tenía 22 años, ese fue el momento en que decidí que quería abrazar más mis raíces y hacer algo un poco diferente a lo que ya existía. Esto fue mezclar el R & B británico con el Reggaetón”, dijo Donoso. “Fue un proceso para mí comenzar a aprender a escribir canciones en español. No lo había hecho antes, pero afortunadamente fue algo con lo que me familiaricé rápidamente y ahora aquí estoy haciendo y lanzando música de Reggaetón”.