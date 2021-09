Latinos en Chicago celebran el Día de la Independencia y el mes de la Herencia Hispana

“El noroeste de Indiana es muy blanco”, dijo López. “Al crecer en los Estados Unidos, no obtienes la experiencia completa como mexicano porque no estás cerca de tu familia, la comida y la autenticidad de México”.

“Estoy orgulloso de ser mexicano y, a veces, siento que no siempre lo celebro como debería”, dijo Escobar. “Mi origen es muy americanizado, pero al poder conectarme con mi cultura mexicana a través de este evento me sentí unido a mi comunidad”.

Jorge Escobar, de Back of the Yards, fue a celebrar la independencia de México por primera vez este año. Fue inesperado y no planeado, pero dijo que está contento de ser parte de las celebraciones.