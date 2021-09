Productora de vídeo usa las redes sociales para dar representación a su cultura nicaragüense

“El mayor desafío es cuando recibo comentarios de odio. Algunas personas son muy crueles y groseras, sin embargo, he aprendido a alejarme de ese tipo de negatividad y no concentrarme tanto en ella”, dijo Sirias.

“Ha sido maravilloso y me siento muy bendecida por tener esta oportunidad”, comentó sobre su experiencia en Pero Like.

“Perdí mi trabajo al comienzo de la pandemia y decidí crear contenido mientras buscaba nuevas oportunidades. Aunque ha sido un momento difícil, no habría publicado mi contenido si no fuera por el tiempo libre que tenía al comienzo de la pandemia”, dijo Sirias.

“Cuando era niña, vi a pocas mujeres latinas de color en los medios. Esto me hizo darme cuenta de que era posible para mí llegar a donde ellas estaban. Si esta pequeña cantidad de representación puede tener este tipo de impacto, imagínense lo que la verdadera representación puede hacer por los niños minorías”, comentó Sirias. “Personalmente, creo que es importante representar a los nicaragüenses-estadounidenses porque nunca lo vi y me hubiera gustado verlo”.