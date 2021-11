Familias latinas de Chicago empiezan a vacunar sus hijos antes que comiencen las celebraciones de invierno

“Los mayores recursos que tienen nuestros niños somos nosotros, sus educadores. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para responder a sus preguntas y si no sabíamos, les regresaremos con los recursos que necesitan ”, dice Domínguez. “No he visto un intento sistemático de informar a los padres lo suficientemente bien, especialmente en las comunidades afroamericanas y latinas”.

“Murió solo en el hospital porque el hospital no nos dejó visitarnos debido al virus. Además, algunos familiares que no creen en la vacuna también se contagiaron del Covid-19″, dijo Reynoso.