OPINIÓN: Puerto Rico pone el ejemplo al requerir la vacunación del Covid-19 a los niños de la isla

La verdad es que no hay soluciones fáciles para problemas complejos. Para acabar con la pandemia del COVID-19 se requiere un esfuerzo colectivo y para volver a estar seguros, necesitamos decidir colectivamente, para no solo protegernos a nosotros mismos sino también a nuestros vecinos.

A medida que fue avanzando la vacunación , las medidas restrictivas se fueron reduciendo, esperando una disminución en contagios y muertes. Pero ¿qué pasa con las personas que no quieren vacunarse? Considerando el bienestar general versus la decisión personal ¿Es correcto que el gobierno me obligue a vacunarme?