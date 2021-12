OPINIÓN: Ya no soy católica, pero sigo hablando con la Virgen de Guadalupe

Desde que inició la pandemia, me he acercado más a ella.

En esta iglesia aprendí y memoricé varios himnos y oraciones a lado de mi familia. Asistí a clases de catecismo e incluso me bauticé a los seis años. Mis tíos se convirtieron en mis padrinos y me regalaron una cadena de oro con la imagen de La Virgen de Guadalupe.

En las calles 55 y Washtenaw no solo viví muchos momentos de alegría sino que también aprendí sobre la religión católica que me enseñaron mis padres, porque vivíamos frente a la iglesia de Santa Clara de Montefalco.

No suelo reflexionar sobre mi infancia. No recuerdo mucho, o tal vez trato de no recordar. Viví momentos agradables y algunos difíciles, como cualquier otra persona. Pero lo que sí recuerdo es la frecuencia con la que iba a la iglesia con mis padres.