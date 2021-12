OPINIÓN: Miss Universo 2020 Andrea Meza será recordada por siempre poner en alto el nombre de México

“Yo creo lo que no me hace dudar que se lo ganó es por lo que transmite, ha asistido a eventos de apoyar la comunidad con VIH y quitar estigmas, la violencia contra la mujer en Chihuahua, en su visita a México se reunió con grupos de mujeres que les han desaparecido o asesinado a sus hijas y llevó [recursos] a una comunidad en condiciones desfavorables”, dijo de León.

“Sí me sorprendí al verla ganar y me emocioné”, dijo García López.