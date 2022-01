OPINIÓN: Candidato a astronauta puertorriqueño trae orgullo y honor a la comunidad latina

“Muchos de nosotros no tenemos miembros de familia o conexiones que nos ayuden a encontrar trabajos prestigiosos. Estos obstáculos no hacen nuestros sueños imposibles, pero sí los hacen más difíciles”, dijo Trejo.

“Latinos muchas veces somos subestimados en carreras de ciencias y matemáticas y por esta razón muchos de nosotros no seguimos estos tipos de carreras. Ver a un latino lograr tanto en un ámbito dónde no tantos de nosotros [latinos] hemos sido representados es un gran orgullo”, dijo Trejo. “Cómo latina que quiere tener una carrera en ingeniería, los logros de Berríos me motivan a seguir adelante”.

“Su historia y trayectoria me inspiran a trabajar duro para lograr mis más grandes sueños. Berríos también me inspira a representar y ser una voz para la comunidad latina en mi carrera de comunicaciones y de diseño gráfico”, dijo Raya.