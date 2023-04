El voto latino muestra la diversidad de perspectivas entre generaciones

Repartiendo volantes en el lado suroeste de Chicago fue como Gloria Drew, de 70 años, participó en las elecciones a la alcaldía de este año.

Una de las razones por las que se animó a votar e informar a otros electores fue porque los jóvenes latinos como su hijo, Billy Drew, le dieron esperanza en el proceso político.

“Los jóvenes saben lo que está pasando en sus comunidades”, dijo. “Me motivaron porque son el futuro”.

Billy, un organizador de la Organización Política Independiente del Distrito 12 quien fue voluntario para la campaña del ahora alcade electo Brandon Johnson, dijo que los jóvenes latinos frecuentemente asumen la responsabilidad de informar a las personas mayores de su comunidad mientras también se encargan de derribar los sentimientos anti-negros arraigados en la población latina.

Una de las razones por las que la mayoría de los latinos votaron por Paul Vallas fue por el enfoque de “mano dura contra el crimen” que se basa en el miedo contra los miembros de la comunidad negra, sugirió Billy.

“Vallas estaba usando eufemismos para decir ‘si quitamos los fondos a la policía, entonces no estarás a salvo del ‘otro’”, dijo Billy.

Entre los votantes latinos registrados, 46% favoreció a Vallas, y 35% prefería a Johnson, según una encuesta publicada el martes por el Centro para el Estudio de la Diversidad y la Democracia de la Universidad Northwestern y una coalición de organizaciones sin fines de lucro negras y latinas.

Jocelyn Bravo, una trabajadora de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y quién votó por Johnson, dijo que tenía que abordar la desinformación entre la comunidad latina.

“Hubo algunos latinos que pensaron que Paul Vallas era latino”, dijo Bravo.

Promover que voten de acuerdo a sus propuestas en lugar de hacerlo según la raza u otras identidades de un candidato debería ser el centro de las conversaciones con los electores latinos que están indecisos, dijo Bravo.

“A veces cometen el error de seleccionar a un latino que es dañino para nuestra comunidad”, dijo Bravo.

Otras razones por las que algunos latinos no acuden a las urnas el día de las elecciones es porque no confían en los políticos, no saben que hubo elecciones o perdieron la motivación luego de que el congresista Jesús “Chuy” García quedó cuarto en la primera vuelta, dijo Bravo.

Aunque votar según la raza no es nuevo en las elecciones de Chicago, Johnson se convirtió en el alcalde número 57 de la ciudad al recibir el apoyo de muchos residentes de los lados norte, oeste y el núcleo del lado sur.

Vallas obtuvo votos del extremo noroeste, las partes más occidentales del lado suroeste y el lado sureste, el Loop y el lado norte cercano.

A lo largo de las elecciones, los votantes mayores constituyen la mayoría de los votos, aunque los datos electorales no oficiales muestran que los habitantes de 18 a 24 años vieron un salto del 30% en la participación este pasado martes en comparación con febrero. Aún no hay datos que demuestren la participación entre los grupos latinos de diferentes edades.

Pero no todos los latinos votan igual. Lenin Plaza, quien alguna vez fue un votante de García, dijo que votó por Vallas en la segunda vuelta debido a su enfoque en el crimen y la economía.

Vallas se comprometió a lo largo de su campaña a traer de regreso a los policías retirados para llenar las vacantes en todo el Departamento de la Policía de Chicago y también prometió desplegar agentes en los mismos vecindarios para frenar el crimen. Vallas también dijo que reemplazaría a los guardias de seguridad privada en la CTA con policías uniformados.

El enfoque de Johnson sobre el crimen se centró en su plan “Tratamiento, no Trauma”, que priorizaría las respuestas no policiales a las emergencias de salud mental y las disputas domésticas. También prometió promover 200 detectives más para ayudar a resolver el crimen en Chicago.

Plaza dijo que sentía que los comentarios anteriores de Johnson sobre “desfinanciar a la policía” fueron comentarios “irresponsables”.

Incluso si Johnson tuviera un enfoque de mano dura contra el crimen, Plaza dijo que aún no votaría por él porque sentía que con frecuencia frenaba las preguntas de los moderadores en los foros abiertos a los que asistía.

En una encuesta realizada por la Federación Hispana, más del 70% de los votantes negros y latinos piensan que Chicago estaría mejor si las comunidades negras y latinas trabajaran juntas en los problemas.

Karina Ayala-Bermejo, la directora ejecutiva y presidente del Instituto del Progreso Latino dijo, “desmiente la vieja narrativa de que los votantes de estas comunidades solo votan según criterios raciales”.

Ayala-Bermejo, madre de dos adolescentes, dijo que se convirtió en una tradición familiar acudir a las urnas todos los días de elecciones.

“Cuanto antes se involucre a un joven en el gobierno local, estatal y nacional, más conectado se sentirá con los problemas y los resultados”, dijo. “Si hay algo que esta elección le enseñó a nuestros jóvenes, fue el poder de cada voto”.