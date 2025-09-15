Carta de la Editora de La DePaulia: Gracias por confiar en nosotros para contar sus historias

A medida que comenzamos el nuevo año académico, quiero tomar un momento para agradecerles por su lealtad y por elegirnos como su fuente de noticias Latinas en DePaul y Chicago.

En los últimos meses, la comunidad Latina ha enfrentado amenazas de deportación y separación familiar. Actualmente, se ha incrementado la cantidad de redadas en Chicago por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), bajo la operación denominada Operation Midway Blitz.

ICE está apuntando a personas indocumentadas, según un comunicado de prensa.

La DePaulia ha informado sobre arrestos de ICE, protestas y, más recientemente, la cancelación de El Grito Chicago. Es nuestro deber como periodistas mantener a nuestra audiencia informada.

Sin embargo, el propósito de nuestra información es ofrecerles hechos, no generar miedo.

En 2020, nuestra publicación fue fundada para mejorar la representación Latina en los medios. Casi cinco años después, nuestro equipo sigue firme en esa misión.

Por más fácil que sea dejarnos llevar por la ola de incertidumbre, La DePaulia quiere asegurarse de que los rostros y las voces de nuestra comunidad no sean olvidados. Historias pasadas, como las de una carnicería llamada La Alteña, la pastelería de Reina y los artistas puertorriqueños en el festival de música Sueños, demuestran nuestros esfuerzos por frenar los estereotipos y, en cambio, elevar la humanidad de las personas que eligen compartir sus historias con nosotros.

Junto con esta carta, les adjuntamos nuestra guía (Conozca sus Derechos, que referiremos en futuros informes, según sea necesario. Les animamos a todos a estar vigilantes sobre su entorno.

Como Editora en Jefe, estos temas también me tocan de cerca. Soy India-Latina, gran parte de mi orgullo proviene de mi identidad cultural. Mi padre y ambos abuelos inmigraron a los Estados Unidos en busca de más oportunidades.

Pero yo –y el equipo de La DePaulia– estamos comprometidos a utilizar esa comprensión para trabajar mejor con nuestras fuentes y comunidades. Nuestro objetivo es amplificar las voces Latinas y arrojar luz sobre diversas identidades.

Ser parte del equipo de DePaulia y servir a la comunidad de esta manera ha sido un honor, y espero continuar haciéndolo. Cuando me uní hace un año, no imaginaba cuán grande sería el impacto en mi vida.

Gracias, una vez más, a nuestros lectores por su confianza. Si hay alguna historia que les gustaría compartir, por favor envíen un correo electrónico a [email protected].

Con las crecientes preocupaciones sobre la aplicación de la ley de inmigración, es importante que los residentes, especialmente las comunidades inmigrantes, conozcan sus derechos si son abordados por las autoridades.

Si se encuentran con oficiales de ICE:

No tienen que abrir su puerta. ICE no puede ingresar a su hogar o propiedad sin una orden firmada por un juez. Pueden pedirles que deslicen la orden bajo la puerta.

Tienen derecho a permanecer en silencio. La Quinta Enmienda protege contra la autoincriminación y les permite no responder preguntas sobre su estatus migratorio, país de origen o preguntas sobre su familia.

No firmen ningún documento sin la presencia de un abogado. Aunque la Sexta Enmienda establece que el gobierno debe proporcionar un abogado en casos criminales, los casos de inmigración son civiles. Sin embargo, aún tienen el derecho de contratar o consultar a uno. La Quinta Enmienda también cubre situaciones en las que se les obliga a firmar documentos.

Recursos en Chicago: