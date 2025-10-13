Bori Timeout con Lau: Bad Bunny sube al escenario más grande del mundo aferrado a sus raíces puertorriqueñas

Cuando la NFL anunció el 28 de septiembre que Bad Bunny encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025 de Apple Music, mi primer pensamiento fue: “esto no puede ser real.” Jamás imaginé que el Super Bowl sería un escenario donde Benito Antonio Martínez Ocasio — un muchacho de Vega Baja, Puerto Rico — se presentaría.

He sido fan de Bad Bunny por años, y no es sorpresa considerando que soy puertorriqueña y que mi nacionalidad se ha convertido en parte esencial de mi identidad. Lo ames o no, no se puede negar que Bad Bunny se ha convertido en el estándar de lo que significa ser un ícono global — llevando el corazón en la mano, sin dejar de ser fiel a sus valores y a su isla.

Esto no se trata solo de un artista presentándose; se trata de representación.

Debo admitir que no fui fan al principio, cuando escuché su música por primera vez en 2016. Los puertorriqueños somos notoriamente críticos de los artistas emergentes — los odiamos antes de amarlos. Pero una vez superé esa fase, me entregué por completo. Estaba en la escuela superior cuando su carrera despegó, y mis recuerdos de ese último año están íntimamente ligados a sus canciones.

Avancemos al 2025: he ido a cada concierto de Bad Bunny en Puerto Rico, he escuchado miles de minutos de su música en streaming, e incluso colaboré con su equipo para el lanzamiento de su álbum en 2023.

”Felicito a nuestros estudiantes de @faciuprrp por el excelente trabajo que llevaron a cabo con la publicación especial vinculada al lanzamiento del nuevo disco de Bad Bunny bajo la dirección del Prof. David Cordero”, expresó hoy la rectora Dra. Angélica Varela Llavona. pic.twitter.com/dils2DrlcP — UPR Río Piedras (@uprrp) October 13, 2023

Para mí — y para muchos puertorriqueños — Bad Bunny no es solo un músico. Es parte de nuestro ADN cultural.

Y ahora, llevará esa identidad al escenario más grande del mundo.

“Es para los que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”, dijo Bad Bunny en un comunicado.

Bad Bunny ha dicho muchas veces que hace música para “su gente” — los puertorriqueños. Por eso este anuncio se siente diferente. Significa que seremos vistos.

Para los puertorriqueños y los latinos en todas partes, este momento se siente monumental, casi como cuando Mónica Puig ganó el oro olímpico.

Es orgullo, emoción, nostalgia y lágrimas, todo a la vez.

Será el primer artista puertorriqueño en encabezar el show de medio tiempo, como solista — un hito histórico que va más allá del entretenimiento. Es un recordatorio de que puedes venir de una pequeña isla en medio del Caribe y aun así hacer que el mundo entero se detenga a verte cantar en un idioma que tal vez no entiendan, pero que definitivamente pueden sentir.

Si hay algo que sé sobre Bad Bunny, es que no hace presentaciones mediocres. He estado en cada concierto suyo en la isla, incluida su residencia, y cada show es más impresionante que el anterior.

Laura Vázquez David poses with her mom, Tania David Jiménez, before Bad Bunny’s residency performance at the Choliseo de Puerto Rico on Aug. 31, 2025. Vázquez David and her mom attended the concert together after trying for weeks to get tickets to one of his 30 sold-out shows on the island. Photo provided by Laura Vázquez David

Students Laura Vázquez David, César Candelario Febles, Marina Reyes Huertas, Alondra Díaz Santiago and Adrián Rodríguez Alicea pose with their professor David Cordero Mercado at Bad Bunny’s “Nadie Sabe” Listening Party at el Choliseo de Puerto Rico on Oct. 12, 2023. These students were selected to work alongside Bad Bunny’s team to create a newspaper that promoted his album. Photo provided by Laura Vázquez David

Laura Vázquez David poses with her friend Araceli Francisco Berdasco alongside a display of the Adidas Forum Low shoe, part of Bad Bunny’s shoe collaboration with Adidas at the Roberto Clemente Stadium during the PFKNR concert on Dec. 11, 2021. Vázquez David has attended every Bad Bunny concert held on the island between 2019 and 2025. Photo provided by Laura Vázquez David

Laura Vázquez David poses with her best friend Mariangely Esquerdo during the Most Wanted Tour held at the Coliseo de Puerto Rico on June 9, 2024. Vázquez David collaborated on the release of Bad Bunny’s “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” album and has cowboy boots tattooed to remember the moment. Photo provided by Laura Vázquez David

Se presenta con emoción, propósito y un orgullo puertorriqueño inquebrantable.

Los fanáticos ya están prediciendo grandes invitados sorpresa — tal vez Drake, tal vez Rosalía.

Pero si me preguntan a mí, preferiría ver a Jowell y Randy o Ñengo Flow en ese escenario. Estas son algunas de las leyendas que construyeron el reggaetón puertorriqueño desde sus inicios, y ellos también merecen ese foco global.

Imaginen si convirtiera el espectáculo de medio tiempo en una celebración del reggaetón, el trap y la plena puertorriqueña — con los Pleneros de la Cresta tocando en vivo. Eso no sería solo un concierto; sería historia.

Pero más allá del espectáculo, espero que aproveche ese momento para recordarle al mundo quiénes somos — resilientes, ruidosos, orgullosos y Boricuas sin disculpas.

Este show de medio tiempo no es solo otra presentación. Es una declaración: Seguimos Aquí. Seguimos presentes. Y sin importar de dónde vengas — incluso si es de una pequeña isla rodeada por aguas caribeñas — puedes cambiar las reglas del juego.

En medio de redadas de ICE por todo el país, es imperativo usar plataformas como esta para alzar nuestra voz y abogar por todos los latinos en EE.UU. y el mundo.

No es sorpresa que la administración de Trump haya planeado una fuerte presencia de ICE en el Levi ‘s Stadium para el Super Bowl LIX, como lo confirmó Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, en The Benny Show.

“No hay ningún lugar donde se pueda dar refugio seguro a personas que están ilegalmente en este país. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”, dijo Lewandowski.

Pase lo que pase en febrero, Bad Bunny ya lo logró. Ha puesto a Puerto Rico en el escenario más grande que existe — y se asegurará de que el mundo no lo olvide.

Como puertorriqueña viviendo en los Estados Unidos, lejos de esas playas cálidas y del aire lleno de salitre, estoy emocionada de ver cómo hará que el mundo sienta lo que nosotros, como Boricuas, sentimos.

Extraño mi “cantito” de tierra al que llamo hogar, pero sé que Bad Bunny me hará sentir cerca, aunque esté a miles de kilómetros de distancia.

Gracias, Benito.

Traducido al español por Laura Vázquez David.