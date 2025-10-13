Cómo Saturday Night Live despertó la nostalgia infantil con El Chavo del Ocho

A finales de los años 90, recuerdo sentarme en el sofá, encender Univisión y ver el famoso barril del icónico programa mexicano El Chavo del Ocho.

Nací en Chile en 1987, y mis padres decidieron mudarse a Estados Unidos en 1990. Ellos eran fanáticos del programa en los años 70 y decían que era televisión obligatoria.

Creado y protagonizado por Roberto Gómez Bolaños, el programa se emitió de 1972 a 1983. Era conocido por su humor físico y las payasadas, que siempre me hacían reír de niño.

El 4 de octubre de 2025, el barril —hogar del personaje principal— volvió a aparecer en mi pantalla.

Más de 20 años después, Saturday Night Live había creado lo que considero lo más parecido a un episodio de El Chavo del Ocho que se podrá ver en 2025.

En cuanto escuché las primeras notas del tema musical, supe de inmediato que se trataba de El Chavo del Ocho. Se me puso la piel de gallina.

La comunidad latina se unió para expresar su agradecimiento por el sketch.

“El recuerdo que me vino a la mente fue llegar de la escuela y ver a mi mamá viendo el programa,” dijo Javier García Medina, estudiante de último año en DePaul.

El personaje principal es El Chavo, un niño sin hogar que pasa el tiempo en la vecindad.

Sus amigos son Quico y La Chilindrina, todos representados como menores de 10 años. Otros personajes importantes incluyen a Don Ramón, el Señor Barriga, el Profesor Jirafales y Doña Florinda.

El programa tenía momentos que yo trataba de imitar de niño: los movimientos de brazos de La Chilindrina cuando lloraba y el sonido extraño de Quico eran mis formas favoritas de molestar a mis padres.

Aunque el programa era cómico, muchas escenas no serían aceptables hoy en televisión.

Había bullying, peleas e incluso amenazas hacia los niños; pero, por más raro que suene, eso era parte de su encanto.

Kary Ramírez, estudiante de último año en DePaul, ha visto episodios del programa con su familia y entiende por qué a una audiencia angloparlante podría resultarle difícil captar el humor.

“En la cultura latina somos muy bromistas. Muchas veces no nos tomamos las cosas tan en serio, porque así es como nos llevamos todos. Y creo que eso es algo difícil de entender para la cultura estadounidense,” dijo Ramírez.

Recuerdo ver a Don Ramón persiguiendo a los niños mientras hacía sus quehaceres, porque se burlaban de él. A veces incluso le daba una o dos palmadas a El Chavo.

¿Me reiría hoy de esas mismas escenas? Sí, porque me recuerdan mi infancia viendo el programa. Y no soy el único que piensa así.

“Nos gusta ser expresivos. Nos gusta mostrar emoción. Nos gusta exagerar. Así que creo que eso no cambia. Verlo en pantalla aún provoca las mismas risas hoy que hace años,” dijo García Medina.

El sketch de SNL de El Chavo del Ocho se estrenó en televisión y luego fue publicado en YouTube, donde actualmente tiene 2.1 millones de vistas.

“Siento que es una gran victoria para la comunidad latina, especialmente para la comunidad mexicana,” dijo Ramírez. “El Chavo del Ocho tiene una gran importancia cultural para los mexicanos, y que haya sido presentado en una plataforma tan grande como Saturday Night Live, un programa estadounidense y en inglés, genera mucha conciencia cultural.”

Poder disfrutar el show con familiares y miembros de la comunidad latina también fue significativo, añadió Ramírez.

“Es bonito saber que hay personas que quieren compartir nuestras historias y hacer crecer nuestra presencia mediática en Estados Unidos. Eso me hizo muy feliz,” dijo García Medina.

El sketch se mantuvo fiel al original, con el mismo humor físico y las insinuaciones románticas entre Doña Florinda y el Profesor Jirafales.

Marcello Hernández, actor cubano del elenco de SNL, interpretó a El Chavo, mientras que Bad Bunny interpretó a Quico.

“Para Quico, sinceramente, fue genial. No esperaba ese tipo de actuación de él. Creo que hizo un excelente trabajo. Representó muy bien al personaje y al programa,” dijo Ramírez.

La escena favorita de Ramírez fue cuando El Chavo se metió llorando en su barril, tal como lo hacía en la serie original.

“Fue totalmente acertado,” dijo sobre la actuación del elenco. “Eso fue lo que realmente me causó nostalgia.”

Así que gracias, SNL y Bad Bunny.

No sé si se dieron cuenta del impacto que este sketch tendría en nuestra comunidad, pero espero que sigan rindiendo homenaje a la cultura latina y mostrando amor por los programas de nuestro pasado.

Y si necesitan consejos sobre qué show recrear a continuación, tanto para mí como para Ramírez y García Medina, está clarísimo: La Familia P. Luche debería ser el siguiente.

La bola está en su cancha. ¡Háganlo realidad!





