Debemos poner fin a la hipocresía de la cultura estadounidense

“Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad.”

Estas palabras, inscritas en la Declaración de Independencia, son la esencia misma de esta nación: la base de lo que representa esta unión. Sin embargo, como persona negra nacida y criada en Estados Unidos, me resulta evidente que estas no son “verdades” ni son “evidentes”.

Actualmente, estas “verdades” se violan diariamente frente a nuestros propios ojos a través de acciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la administración Trump. Debemos entender que la discriminación y la violencia que vemos todos los días en nuestras redes sociales no son nuevas. No obstante, esta vez ocurren con una apertura inquietante.

Rutaiba Siddiqui, presidenta de BridgeDePaul, una organización política estudiantil no partidista en el campus, coincide.

“El problema no es que estas personas existan — porque siempre han existido”, dijo Siddiqui. Añadió que cuando los políticos toleran el fascismo y fomentan la violencia contra los inmigrantes, decir esas cosas se vuelve “socialmente aceptable”.

Siddiqui llegó a Estados Unidos desde Pakistán en 2009, cuando tenía 4 años. Como inmigrante, le preocupa profundamente el camino que está tomando el país.

Este país “le debe a sus migrantes mantenerlos seguros, apoyados, con igualdad de oportunidades e igualdad de trato”, dijo.

Para una nación que ha explotado a migrantes y minorías durante tanto tiempo —incluyendo a agricultores y trabajadores fabriles— la seguridad y la igualdad deberían ser el mínimo indispensable, aún más considerando que este país fue fundado por inmigrantes. La cultura dominante que consideramos estadounidense no proviene, en su mayoría, de los pueblos originarios de esta tierra.

Incluso hoy, Siddiqui dijo que no está segura de que Estados Unidos tenga una identidad definida respecto a los derechos de su gente.

“No digo que la idea de vida, libertad y la búsqueda de la felicidad no sea buena”, dijo. “Pero diré que es vaga. No hay un solo sentimiento que aplique a todos, especialmente en un lugar tan diverso”.

Creo que eso es cierto. “Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad” es algo subjetivo. ¿La vida de quién estamos protegiendo? ¿Qué pasa si ejercer tu “libertad” afecta la mía? ¿De quién es prioridad la felicidad?

Para mí, la respuesta es clara: la prioridad nunca han sido las personas de color.

Al crecer en el Sur, descendiente de personas esclavizadas y aparceros, siempre he entendido las falsas promesas que este país no ha cumplido desde su origen. Desde la Guerra de los Siete Años en el siglo XVIII hasta la guerra en Afganistán, cada era de este país ha estado marcada por el maltrato a grupos minoritarios y marginados. Este país ha ejercido violencia y discriminación contra muchos durante demasiado tiempo, en contradicción directa con sus “ideales”.

Esa hipocresía, para mí, es tan parte de la identidad estadounidense como los “derechos inalienables” mencionados antes.

A pesar de todo esto, sigo siendo ingenuamente optimista sobre la idea de Estados Unidos y lo que podría ser.

Sigo pensando que podría ser un lugar que realmente viva lo que dice cuando afirma que “todos los hombres son creados iguales”. Pero, ¿cómo puedo creerlo? ICE patrulla nuestras calles cazando inmigrantes indocumentados, y ni siquiera los hombres que escribieron esas palabras en la Declaración las practicaron.

Lucharon contra la tiranía — pero ¿qué es más tiránico que poseer esclavos?

Al entrar en el siglo XX, Estados Unidos era visto como una “fusión de culturas”. Ruby Elliotte, estudiante de tercer año en DePaul, piensa que esa idea está obsoleta.

“Veo a Estados Unidos como un lugar que está en constante evolución, incluso si los sistemas de nuestro gobierno no lo están”, dijo Elliotte. “Estamos en un punto de ebullición donde debemos abandonar ese concepto de identidad que teníamos antes”.

En tiempos como estos, es fácil sentirse impotente. Pero el pueblo tiene el poder de cambiar esta cultura si se atreve a hacerlo.

Los estadounidenses como yo queremos librarnos de esta enfermedad hipócrita que hemos heredado para crear un lugar donde todos pertenezcamos verdaderamente.

Aunque tenga mis críticas hacia Thomas Jefferson y los demás autores de la Declaración, coincido con ellos en esto: cuando un gobierno viola los derechos de su pueblo, “es derecho del pueblo alterarlo o abolirlo, e instituir un nuevo gobierno”.

Eso, escribió, es lo que “más probablemente promoverá su seguridad y felicidad”.