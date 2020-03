Mes Internacional de la Mujer: Las organizaciones por mujeres latinas que están empoderando y ayudando a sus comunidades

“Nos hemos asociado con Healthy Hood / Get Yo Mind Right durante 312 días en Chicago con iHeartRadio”. Nos dice Roe. “Así que todo el día, el 12 de marzo, lo promocionamos en la radio todo el día y recaudamos fondos”.

Get Yo Mind Right es una iniciativa fundada por Tanya Lozano y Paulina Roe, dos mujeres latinas de Pilsen. Al igual que las otras mujeres destacadas en este artículo, ellas vieron la necesidad en su comunidad y tomaron la responsabilidad en sus manos. Lozano y Roe creen que esta iniciativa puede romper el estigma y ayudar a su comunidad. Get Yo Head Right ofrece sesiones de terapia individual, curación de Reiki, yoga y terapia grupal una vez al mes de forma gratuita.

Get Yo Mind Right