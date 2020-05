OPINIÓN: Estamos luchando contra las normas culturales de género en nuestros hogares durante la cuarentena

No debemos culpar a nadie, estos roles de género surgieron naturalmente. En muchos países latinos, el trabajo es lo primero y la educación es lo segundo. La mayoría de las familias en Latinoamérica viven en la pobreza y no tienen la oportunidad de terminar o incluso asistir a la escuela. La forma en que los roles de género han evolucionado en la cultura latina ha ayudado a muchas familias sobrevivir por generaciones y eso no debe ser criticado.

“Si él quiere algo de comer y le pide a mi mamá que cocine, siempre interrumpo y le digo ‘sabes cómo está hecho, ¿por qué no lo haces tú mismo?’ O le sugiero que la ayude y no le deje todo a ella”, dijo Hurtado.