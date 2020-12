La segunda ola de la pandemia causa problemas para líderes comunitarios del suroeste de la ciudad

“No tienen ningún beneficio que puedan solicitar, como el desempleo, o simplemente no [solicitaron]”, dijo. “No creo que nadie estaba preparado para esto y han agotado los pequeños ahorros que pueden tener o no tenían ningún ahorro “.

“Ha habido una gran cantidad de casos en el vecindario … como que la gente no está siendo educada adecuadamente sobre cómo se propaga este virus, o no se les brindan los recursos adecuados para prevenir la propagación. … ”, dijo Hidalgo.