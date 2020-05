OPINIÓN: Ahora que vivimos en un tiempo lleno de incertidumbre, nuestro derecho es recibir la información correcta en nuestro idioma

“Para muchos que no hablan inglés, ir a algún lugar donde solo hablan inglés es intimidante. He estado en el Tribunal del Condado de Cook en Skokie un par de veces porque voy con mis padres y mis tíos que no entienden inglés en absoluto o no entienden los términos y condiciones difíciles”, dijo Jesús Montoya, trabajador esencial y estudiante de tercer año en Wright College.

