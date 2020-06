Estudiantes universitarios de primera generación planearán su ceremonia desde casa

“Esta cuarentena ha sido un momento para reagruparme y evaluar mis próximos pasos y, al hacerlo, he planeado no causar miedo para iluminar la fe y la esperanza en mi ciudad, comunidad y en mí”, dijo.

“Estoy entusiasmada con la graduación, estoy literalmente contando los días”, dijo Chávez. “Muchos tienen preocupaciones pero he estado preparada para este momento. El mundo real me espera y tengo un trabajo listo después de graduarme para llevar a cabo mi pasión por el servicio comunitario y el marketing”.

“Los cursos en línea se han vuelto más estresantes y tediosos que las clases en persona”, dijo Bogan. “Sin embargo, estoy haciendo lo mejor posible. He establecido una meta para graduarme con mi 3.8 y dejar mi hermandad de mujeres, Sigma Gamma Rho y cualquier otra organización con la que me haya asociado con una buena nota como regalo de agradecimiento”.

“Todas las dudas y obstáculos que superé para llegar aquí tomaron tanto tiempo y energía que merezco celebrar”, dijo Chávez. “Mis seres queridos vieron lo mucho que me costó permanecer en la escuela y me alentaron a que terminara”.

“El trimestre en línea no se siente real”, dijo Chávez. “Me encuentro con una clase cada dos semanas y todavía tengo un montón de lectura, sin embargo, la experiencia no está ahí”.

“Ha sido un largo viaje para mí para obtener mi título”, dijo Chávez. “La graduación significa que finalmente completé un paso en la vida que nunca pensé que fuera posible. Esta es en realidad la quinta escuela a la que he asistido porque constantemente cambié mi especialidad o simplemente creía que no era lo suficientemente inteligente como para permanecer en la escuela”.