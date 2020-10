Dolores Huerta habla sobre temas relevantes a la comunidad latinx en un evento virtual

La Oficina de Diversidad Institucional y Equidad, organizó la ‘Celebración Dolores Huerta’ el miércoles, con el objetivo de resaltar temas contemporáneos que tienen un impacto en la comunidad latinx. La misión era abordar la pregunta vicentina de “¿Qué se debe hacer?” mientras la nación enfrenta un movimiento de cambios culturales y políticos.

“Vivimos en el país más rico del mundo, pero tenemos que desempeñarnos mejor”, dijo Dolores Huerta, una activista de derechos civiles, quien cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas junto con César Chávez. “Este es el momento en el que todos tenemos que convertirnos en activistas … si todos trabajamos juntos, podemos hacer del mundo lo que queremos ver”.

Huerta ha sido un ícono de los derechos civiles en la comunidad latina, ya que no solo luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas desde 1965, sino que ha presionado para cambiar la narrativa de la comunidad a través del activismo político. Ha sido defensora de temas de desarrollo social y económico. A través de la fundación Dolores Huerta, continúa empoderando a las comunidades para que busquen la justicia social y crean espacios de igualdad, inclusión y equidad.

La DePaulia habló con Huerta sobre su activismo, el poder detrás de la narrativa de la comunidad latina y sus pensamientos sobre los recientes disturbios en todo el país.

P: Me encantaría saber más sobre la famosa frase ‘si se puede’, ¿qué significa para ti, qué significaba en los 70 y qué significa ahora en 2020?

‘Si se puede’ significa sí, podemos, en español significa tanto en singular ‘yo puedo’ como ‘podemos’, ese es el poder de ese lema. Significa que podemos imaginar todo esto y podemos hacer que suceda. A todos los jóvenes, no se rindan y puede suceder mucho más rápido que cuando nos estábamos organizando en los años 60 y 70 por la gente movilizándose tan rápido y educando e informando. Todos ustedes, jóvenes, merecen tener un planeta que sea saludable, que tenga aire que puedan respirar, no solo para ustedes, sino para sus hijos y nietos. Así que podemos hacer que esto suceda, pero tendremos que trabajar muy duro para lograrlo. No podemos darnos el lujo de rendirnos.

P: Durante Covid vimos el papel esencial que juegan los latinos, una gran parte de los trabajadores esenciales en los Estados Unidos son soñadores, ¿qué consejo le daría a los soñadores de DACA que juegan un papel esencial en los Estados Unidos?

La pandemia realmente nos ha demostrado que no solo los latinos son trabajadores esenciales como los trabajadores agrícolas y los trabajadores de servicios, sino que también muchos de los estudiantes de DACA también son esenciales para el trabajo que también están haciendo. Muchos de ellos no son solo estudiantes sino trabajadores. Para todos los estudiantes de DACA que hay, me gustaría decirles que participen en esta elección, sé que ahora mismo no pueden votar, pero tenemos que intentar elegir personas para el congreso de los Estados Unidos para que podamos obtener otra amnistía. pase de factura. A toda la gente de DACA, sigan haciendo lo que están haciendo, sigan trabajando y sigan inspirándonos a todos.

P: La comunidad latina constituye una gran parte de la población de Estados Unidos, ¿cómo puede la comunidad latina continuar luchando y recuperar la narrativa propia y sus raíces aquí en el país? ¿Cómo podemos continuar abogando por nuestra gente y las historias de los latinos aquí en los Estados Unidos?

Hágales saber lo que hace la comunidad latina, para mantener nuestro país alimentado, para mantener nuestro país seguro, los latinos están cuidando a los ancianos, cuidando a los niños y todo el trabajo que hacen para que nuestro país sea seguro y limpio. Es como en la época de los esclavos, los esclavos hacían todo el trabajo pero nadie los veía, nunca se veía a las personas que preparaban la cena y es de la misma manera que los trabajadores latinos son tan invisibles con todo el trabajo que hacen para mantener nuestro país seguro. y alimentados pero no los ves.