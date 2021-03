OPINIÓN: El aumento del salario mínimo mostraría el respeto que le tenemos a los trabajadores esenciales

Alex Valdivia, quien ha trabajado en McDonalds y Menards y es estudiante de la Universidad DePaul, piensa que no hay excusas porque el gobierno no pueda aumentar el salario mínimo.

“Luchar por el salario mínimo es parte de ser un humano decente. Familias que trabajan duro en trabajos del salario mínimo no deberían estar batallando para poder comer o tener miedo de no poder pagar su renta”, dijo Bednarek.