DePaul debe enfrentar tensiones financieras y desafíos globales, dice Manuel

El presidente Robert Manuel pidió a la comunidad universitaria participar en el abordaje de los retos financieros y globales mientras se mantiene la libertad académica en su discurso durante la ceremonia anual de convocatoria académica.

“Necesitamos crear nuestro camino hacia adelante equilibrando nuestras cabezas, nuestros corazones y nuestras billeteras”, dijo Manuel.

Manuel destacó un aumento en la matrícula anual de estudiantes de primer año y transferencias, pero señaló que la “realidad financiera de la universidad es estable, pero no suficiente” debido a la disminución en la inscripción de estudiantes internacionales y los cambios en los programas federales de ayuda financiera.

Los estudiantes internacionales son fundamentales para los programas de posgrado de la universidad y para representar a las comunidades a las que DePaul llega, dijo Manuel.

“Necesitamos explorar la posibilidad de establecer diferentes estándares de colegiatura para programas y pensar en cómo promocionar mejor nuestra excelencia académica”, dijo Manuel.

Reafirmando declaraciones anteriores sobre los conflictos en el mundo, Manuel dijo que la comunidad de DePaul “debe garantizar que nuestro campus siga siendo un lugar de respeto y pertenencia —aunque el mundo no lo sea—”.

Para seguir el ejemplo de San Vicente de Paúl, Manuel dijo que la universidad debe trabajar unida para ayudar a quienes enfrentan la adversidad tanto a nivel nacional como internacional.

“Estoy orgulloso del programa Iniciativa para Estudiantes Desplazados que creamos, que es evidencia de apoyo real y de que podemos marcar la diferencia en la vida de quienes sufren”, dijo Manuel.

La Iniciativa para Estudiantes Desplazados comenzará este otoño, lanzada por las oficinas de Global Engagement en colaboración con Mission and Ministry y el Consejo de Estudiantes.

La rectora Salma Ghanem, quien se retirará al final del año escolar 2025-26, compartió en su discurso que este programa permitirá a cuatro estudiantes de Gaza tomar cursos en línea en otoño.

Según Ghanem, la iniciativa “apoyará a los estudiantes afectados por conflictos y tensiones políticas alrededor del mundo al darles acceso a programas en línea”.

Ghanem anunció que DePaul recibirá a un nuevo cohorte de estudiantes refugiados a través del programa nacional Sponsors Circle.

Ghanem también abordó el uso de la inteligencia artificial en la educación superior, anunciando la formación del Comité Asesor de la Rectoría sobre Inteligencia Artificial, dedicado a mantener informada a la comunidad de DePaul sobre la tecnología.

“Como dije el año pasado, debemos mirar el mundo a través de un caleidoscopio —reimaginando los patrones de la educación en la era de la inteligencia artificial”, dijo Ghanem.

Ghanem afirmó que algunos fundamentos de la educación se mantendrán, mientras que otros cambiarán drásticamente con la presencia de la IA.

“Lo que definitivamente no cambiará es nuestro compromiso inquebrantable con los estudiantes: darles una educación que enseñe no solo cómo usar la IA, sino cómo usarla de manera ética, responsable y para el bien común”, dijo Ghanem.

Profesores, académicos y personal de la universidad también fueron reconocidos en la ceremonia de convocatoria con una variedad de premios y distinciones, incluyendo el Premio Via Sapientiae, Premio para la Excelencia en la Enseñanza, Premio Espíritu de Investigación y el nuevo Premio de la Facultad de Compromiso Global, entre otros.

Jason Goulah, profesor en la Facultad de Educación, fue nombrado ganador inaugural del Premio de la Facultad de Compromiso Global, que reconoce a profesores que demuestran “dedicación excepcional para promover la educación internacional, la comprensión intercultural y la presencia global de DePaul”.

Goulah es director del Instituto de Estudios en Educación Daisaku Ikeda, que se centra en “comprender perspectivas internacionales y apreciar la dignidad de toda vida humana”.

“Creo que este momento en nuestro país, este momento de ataques a la educación superior, nos exige aferrarnos a la misión de la educación superior en general, (lo cual) ciertamente representa este premio, pero también todos los premios y compromisos de servicio”, dijo Goulah.

La universidad también dio la bienvenida oficial a Geoffrey Rapp como decano de la Facultad de Derecho, quien dijo que espera promover un ambiente positivo en el campus y una mejor experiencia de aprendizaje para los estudiantes.

“Estoy emocionado de ser parte de una universidad que quiere avanzar”, dijo Rapp. “DePaul encara el próximo año con un sentido de propósito y confianza sobre lo que la educación superior significa para este país”.

La universidad también continuará con el programa Diálogo Colaborativo que comenzó el año pasado, con Manuel anunciando en junio que la Serie de Diálogos Presidenciales ahora incluirá voces estudiantiles. Este programa busca abordar tanto temas nacionales como locales comprometiéndose con la misión vicentina de DePaul y la comunicación transparente, dijo Manuel.

“Les encargo estar presentes en las conversaciones, grupos de trabajo y comités. Su voz importa y dará forma al camino que decidamos recorrer en el futuro”, dijo Manuel.





