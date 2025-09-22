Herencia hispana en repeat: Mi señora DeJamz

Ser nacida y criada en Puerto Rico significa que el Mes de la Herencia Hispana no es algo que se celebre de forma destacada —o al menos, no que yo recuerde. Ser hispano es una realidad de mi día a día. Si me conoces, sabes que me identifico con orgullo como puertorriqueña, ya sea enseñándote jerga, malas palabras en español o compartiéndote un pedacito de mi cultura.

Mi herencia es algo que tomo muy en serio, y siempre estaré orgullosa de mis raíces.

Como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, aquí comparto algunas de mis canciones hispanas favoritas, sacadas directamente de mi playlist Latine de Limpieza —perfecta para esos momentos en los que necesitas sentirlo todo y gritar a todo pulmón.