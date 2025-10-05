Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, ‘no es bienvenida’ en Chicago

Los líderes y organizaciones de la comunidad puertorriqueña de Chicago expresaron su oposición a la visita de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, en una declaración publicada en Instagram el viernes 3 de octubre por la concejala del Distrito 26, Jessie Fuentes.

La propuesta aparición de la gobernadora tendría lugar durante el partido de fútbol entre Argentina y Puerto Rico el 13 de octubre en Soldier Field.

“En un momento en que las comunidades inmigrantes en Chicago están bajo un ataque implacable por parte de ICE, la presencia de González no solo es indeseada, sino también dañina”, decía el comunicado.

González Colón está afiliada al Partido Nuevo Progresista, que favorece la estadidad. Fue nombrada en su cargo en enero de 2025. Es una de las líderes fundadoras de Latinos for Trump, una organización que busca promover y respaldar las iniciativas de la actual administración.

Los firmantes enfatizan que la comunidad puertorriqueña de Chicago se solidariza con los pueblos oprimidos y con los inmigrantes. González ha apoyado previamente políticas antiinmigrantes y está a favor de la Ley 60. Esta ley otorga incentivos contributivos a individuos que establezcan residencia en Puerto Rico, lo que muchos creen que contribuye al desplazamiento local.

“No brindaremos una plataforma a alguien cuyas políticas dividen, perjudican y ponen en peligro a nuestros vecinos”, continuaba el comunicado.

Entre los firmantes figuran los senadores estatales Omar Aquino y Karina Villa, la representante estatal Lilian Jiménez, varios concejales de Chicago, la Agenda Puertorriqueña de Chicago, el Centro Cultural Puertorriqueño y diversas organizaciones comunitarias.

La declaración se publicó en un momento en que aumentan las tensiones por las operaciones migratorias en la ciudad, con redadas diarias en comunidades inmigrantes como South Shore, Back of the Yards y Humboldt Park.

Horas después de la publicación, la concejala Fuentes fue esposada por agentes de ICE mientras preguntaba por la orden judicial de un paciente en el hospital Humboldt Park Health. Fue liberada poco después.





