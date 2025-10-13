Noeh Hernández enfrentará a Argentina en un amistoso contra Puerto Rico

Cuando Noeh Hernández pise el campo para enfrentar a Argentina, no solo estará representando a Puerto Rico: llevará consigo años de crecimiento, esfuerzo y gratitud adquiridos durante su tiempo en DePaul.

El mediocampista de tercer año de DePaul, quien recientemente recibió una convocatoria para unirse a la selección masculina de Puerto Rico, se prepara para jugar en un amistoso internacional contra los campeones actuales de la Copa del Mundo.

Para Hernández, este es el último hito de un viaje que comenzó cuando tenía nueve años, jugando en la Academia del Chicago Fire.

Hernández recordó cómo se enteró de la noticia después de un partido en el Wish Field de DePaul.

“Fui a saludar a mi novia y a mi mamá, y me preguntaron si había visto la noticia, ‘Puerto Rico va a jugar contra Argentina en Soldier Field'”, comentó. “Pensé que no podía ser real. Luego me mostraron la publicación de Instagram y pensé, ‘Wow, es real'”.

Cuando Hernández le dio la noticia a su entrenador de que había sido convocado para formar parte de la plantilla nacional y se enfrentaría a Lionel Messi junto con la selección argentina, se desató una gran alegría y orgullo entre los miembros del equipo de los Blue Demons.

“Podías ver al niño pequeño que llevaba dentro”, comentó el entrenador Plotkin. “Luego vino a mi oficina y me dijo, ‘¿Viste el roster? ¡Todos van a estar allí!'”

“Vas a salir a disfrutar jugando contra algunas leyendas”, le dijo Plotkin a Hernández sobre esta oportunidad única. “Aprovecha tus oportunidades, sé valiente, y muestra a todos en el estadio y al mundo quién es Noeh Hernández y la calidad que tienes, porque mereces estar allí”.

El ascenso de Hernández a través de las filas refleja tanto su habilidad como su determinación. Después de años de desarrollo en el sistema juvenil del Chicago Fire, se unió a DePaul, donde rápidamente se convirtió en una presencia confiable en el mediocampo.

Esta no es la primera vez que Hernández recibe una convocatoria para la selección de Puerto Rico. A principios de este año, anotó su primer gol con el equipo, un momento que describió como “uno de los mejores de mi carrera”.

Sin embargo, para Hernández, el éxito a nivel internacional es solo otro paso hacia su sueño más grande.

“Quiero seguir y jugar profesionalmente”, comentó. “Mi sueño sería jugar algún día para el Barcelona”.

El entrenador Plotkin destacó que su experiencia con la selección nacional ha elevado el estándar para el resto del equipo.

“Noeh marca un gran estándar en los entrenamientos por las experiencias que ha tenido y el nivel en el que ha jugado”, dijo Plotkin. “Es capaz de regresar y darle a los demás una perspectiva de lo que realmente significa estar en ese nivel: la mentalidad que se necesita día a día. Se nota que esto lo ha cambiado para mejor”.

Esa mentalidad, combinada con su capacidad de adaptación, ha convertido a Hernández en una pieza clave para la selección nacional de Puerto Rico.

“Lo han puesto a jugar como mediocampista central, en bandas, e incluso de lateral izquierdo, porque está dispuesto a trabajar en ambas partes del campo”, comentó Plotkin. “Es talentoso, toma muy buenas decisiones, y siempre hace lo que el equipo necesita. Esa versatilidad y mentalidad de poner al equipo primero son valiosas”.

Debido a la baja venta de entradas, se anunció el 10 de octubre que el partido será trasladado a Miami. El amistoso se jugará en el Chase Stadium el martes 14 de octubre, en lugar del lunes 13.

Traducido al español por Laura Vázquez David.