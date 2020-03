OPINIÓN: La trágica muerte de ‘Alexa’ es parte de la transfobia que aún existe en latinoamérica

Alejandro Mora, estudiante de cuarto año en la Universidad de Illinois en Chicago dijo, “Todos los actos de violencia, sin importar el nivel, refuerzan por qué la transfobia todavía existe en Los Estados Unidos y Latinoamérica… Alexa es solo un ejemplo, ella fue abandonada por su familia, sufrió una vida de trauma, no tenía hogar, no tenía trabajo, fue acusada falsamente y fue asesinada”.

Según un informe publicado en Noviembre 2019 de The Human Rights Campaign, 26 mujeres trans fueron asesinadas en 2019 donde 91% de esas mujeres eran afroamericanas.