Patrick O’Brien — La DePaulia

¿Qué está haciendo su campaña para alcanzar los votos latinx?

Dos de las personas en mi equipo político son en realidad hispanos. Jesús Solorio, quien es el Vicepresidente de los Jóvenes Republicanos ha sido un vínculo muy importante tanto para mí como para moverse con todas las personas que conoce que están en los comités de barrio y en los municipios. Básicamente, mi persona de contacto para la comunidad hispana.

¿Cómo va a ayudar a disminuir la delincuencia violenta en los barrios latinx?

El enfermero, el Sr. Aguilar, quien fue asesinado a tiros en Little Village, en este momento acusó al conductor, pero no le disparó al tirador. Aunque el nombre puede no haber sido revelado, el tirador es conocido como un fiscal con mucha experiencia, creo que probablemente obtuvieron el nombre del tirador del conductor. Ahora, no es algo único en ese momento para acusar al tirador según la declaración del conductor, corroborar el antes y el después de lo que dice el conductor.

Había enfrentado entre 40 y 60 años, tal vez enfrentaría entre 25 y 30 años. Tendrías que conocer sus antecedentes y pedirle que testifique contra el tirador. Y cuanto más espere, menos capacidad tendrá para convencer a un jurado de que le cree al conductor, porque la defensa será el conductor que simplemente renunció al nombre del tirador para obtener un acuerdo para protegerse. Pero si cobra de inmediato, eso pertenece a esa defensa en particular, por lo que ha intentado muchos casos y los probó donde usa personas que son responsables contra un principal más. Creo que es algo sobre lo que Kim Fox no tiene idea. Ella nunca ha intentado un caso de delito grave.

¿Qué haría diferente al titular?

Estuve en la Oficina del Fiscal del Estado 13 años y también en la Oficina del Fiscal General durante otros cinco años. Pensé que en ese momento, las cosas, aunque no eran perfectas, eran mejores. Cuando vi cómo Kim Foxx manejaba a Jussie Smollett. Pensé para mí mismo, no hay una razón legítima por la cual, como fiscal profesional, debería desestimar el caso que hizo, y comencé a investigar más a fondo lo que estaba haciendo la oficina, descubrí que básicamente estaba actuando más como una red de servicio social y olvidándose de su responsabilidad de mantener la comunidad más segura y mantener a las víctimas más seguras.

Algunas personas creen que una vigilancia policial más fuerte se dirige a las comunidades de color, ¿cuál es su respuesta a eso?

Para ser un fiscal también debes ser daltónico porque vas a necesitar la cooperación de todas las comunidades, ya sea la comunidad hispana, la comunidad blanca, la comunidad afroamericana. Ahora, no sirve de nada mirar un caso y decir: “Creo que la comunidad española puede estar en una situación en la que el acusado es hispano, no debe acusar”. Si la persona que cometió el crimen, donde hay evidencia creíble es hispana, entonces tiene que ser acusado. Hay un pequeño número de personas que realmente cometen delitos, pero su capacidad para controlar y aterrorizar básicamente a un vecindario es excelente. Esa es la razón por la que existen las pandillas. Puede haber una o dos manzanas podridas y de 5.000 personas, pero luego se combinan con algunas otras manzanas podridas … Todo lo que se necesita es aproximadamente del 8 al 12% para controlar básicamente todo un rango de territorio, y no puede dejar eso pasa.

No creo que ninguna de las comunidades quiera que eso suceda. Entonces no encarcelas a las personas solo para encarcelarlas. Los pones, los acusas, ves si van a ser claros, se los declara culpables, se dan las consecuencias que son apropiadas para el trasfondo del crimen. Y creo que todos estarían mejor.

¿Cómo resumiría su compromiso con las comunidades latinx?

He defendido casos durante unos 16 años, y de nuevo enjuiciado, y he procesado casos donde las víctimas, o en casos donde se fusionan con sus familias, son de la comunidad hispana. He defendido a personas hispanas de la comunidad hispana. He visto ambos lados. Y tengo la sensación de que debe haber un equilibrio. No sales intentando meter a todos en la cárcel. Si observa y tiene un caso comprobable, cobra donde los cargos son apropiados. Y en términos de consecuencias, si hay una situación que requiere cierta piedad u otras consideraciones, tiene esa capacidad con una serie de consecuencias que básicamente se ajustan a la consecuencia del crimen en sí, en el fondo de la persona que cometió el crimen.