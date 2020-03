OPINIÓN: La clase de 2020 merece el mayor reconocimiento por no sólo tener que enfrentar la elección de Trump, sino ahora el COVD-19

COVID-19 está afectando a los estudiantes de último año de una manera que muchos no entienden.

Las ceremonias de graduación han sido canceladas para algunas universidades y algunas aún no están seguras que si serán reprogramadas o no. La ceremonia de graduación es más que solo caminar en un escenario para obtener un diploma, especialmente cuando la clase de 2020 no parece tener un descanso de tragedias.

En el 2016, cuando la clase de 2020 estaba en su último año de la secundaria, fue el momento que Trump fue elegido como presidente.

Para la comunidad latinx, esta fue una oportunidad importante para votar en contra del hombre que prometía hacer las cosas más difíciles para los latinos que viven en los Estados Unidos.

“Creó terror dentro de mi familia. Me obligó a asumir responsabilidades de las que no me arrepiento “, dice Jennifer Gijada, estudiante de último año en NIU. “Pero ciertamente me hizo crecer mucho más rápido que otros”.

Hoy en día, después de años de arduo trabajo y de tratar con un gobierno que da miedo, obtenemos COVID-19, una pandemia que no solo nos ha quitado la vida social, sino que también nos quitó el objetivo de nuestra vida: graduarnos y subir a un escenario para obtener nuestro diploma delante de nuestros seres queridos.

“Como estudiante de primera generación, sé que mi familia estaba ansiosa por este evento”, comparte Alejandra Melesio, de la Universidad de Illinois . “Tenía muchas ganas de celebrar con mis amigos y familiares”.

“La ceremonia no es solo para mí”, dice Anny Solano, estudiante de último año de la Universidad de Illinois. “Es para mis padres y mi abuela que me han ayudado tanto financiera como emocionalmente”.

Para todos, pero especialmente para primera generación latinx, perder la sensación de logro que da la ceremonia de graduación y celebrarlo con su familia es devastador.

La Universidad de Illinois ha prometido celebrar la ceremonia de una forma u otra, pero Solano espera que no decidan celebrarla virtualmente .

“Me sentiría engañada si los hicieran virtual . Esa fue solo una salida fácil. Hubiera preferido esperar hasta que pudiéramos hacerlo en persona. Si sucede en línea, no participaré “, Solano comparte.

Algunas universidades ya han anunciado que su diploma se enviará por correo y la ceremonia se llevará a cabo virtualmente . Tendrán que sentarse en la computadora esperando que alguien los llame. ¿Habrá incluso una cara para unir a su nombre? ¿Incluso tuvieron tiempo para tomar sus fotos de graduación? ¿Como sabrán las familias quién es su pariente? Ciertamente, Solano y Gijada dicen que ni siquiera serán parte de eso.

“Creo que es absurdo. Las clases en línea apenas funcionan, por lo que una ceremonia sería un fracaso épico. Incluso si se reprograma en un año a partir de ahora, los graduados de 2020 deberían recibir su ceremonia “, dice Gijada.

Melesio del otro lado sería parte de eso.

“No sé cómo sería una ceremonia virtual , pero yo si participaria si esa es la única opción que terminamos obteniendo”, ella dijo.

Incluso dentro de unos meses, las cosas no serán fáciles para nosotros. No solo estamos viendo cómo estamos perdiendo un evento memorable, sino ¿qué sucederá después de que todo haya terminado?

“La economía sufrirá estos próximos meses si este virus no se detiene”, comparte Gijada. “También, muchos estudiantes de último año obtienen recursos de sus escuelas para ser contratados, pero esos recursos ahora están siendo limitados ya que están en línea o no se ofrecen en absoluto”.

Otra situación desafortunada, como si no fuera lo suficientemente difícil conseguir un trabajo después de la graduación, el cambio en la economía después de COVID-19 es quizás el mayor temor para la clase de 2020.

“Esperaba tener un trabajo en línea para esta fecha, pero debido a las circunstancias actuales, todos los trabajos quedan en espera”, Solano comparte.

Toda la incertidumbre que viene con COVID-19 está afectando a todos, pero existe la esperanza de que todo esto termine en algún momento. No es justo que las universidades tomen el camino fácil y se olviden de la clase de 2020.