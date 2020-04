OPINIÓN: La comunidad latina es una de las comunidades más vulnerables al COVID-19

No hay mucho que edulcorar sobre esta pandemia, que en realidad todos son afectados, solamente unos más que otros. El coronavirus no es una broma, es una enfermedad grave que, incluso si desapareciera mañana, tendría serias repercusiones en las relaciones internacionales de los próximos años.

Sin embargo, no todo es pesimismo. La administración Trump aprobó recientemente un estímulo económico de 2 billones que podría enviar cheques de $1,200 a los estadounidenses más $500 por niño para las familias. Sin embargo, si usted fue presentado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona de 2018 o es indocumentado, no recibirá ese estímulo económico. El bono de “$ 500 por niño” tampoco se aplica a los niños mayores de 16 años. Esencialmente, muchos estudiantes universitarios en los Estados Unidos no reciben mucha ayuda, incluso por parte del gobierno.