OPINIÓN: El plan para empezar la temporada de la MLB tiene poco sentido

Las Grandes Ligas de Béisbol han concebido un plan para empezar la liga en mayo en medio de la pandemia del coronavirus. Aunque tiene al apoyo de la liga y la unión de los jugadores, es un plan que tiene poco sentido y pone en riesgo los involucrados.

Según un reporte de Jeff Passan para ESPN, los 30 equipos jugarán en Arizona con solamente la gente considerada esencial. Eso incluye los jugadores, entrenadores pero no a los aficionados. Los equipos jugarían en Phoenix usando el estadio de los Diamondbacks y otros lugares en el alrededor. Los partidos cambiaron a siete entradas para poder jugar dos al dia y los jugadores se sentarán a seis pies de distancia. Los jugadores y miembros del equipo solamente viajarán entre sus hoteles y los partidos y se mantendrían aislados. Esto significa que todos los involucrados se separan de su familia por lo que resta la temporada.

El plan se ve poco posible porque todavía no se sabe cuándo se podrá tener reuniones con gran cantidades de personas. Se entiende que la gente quiere el deporte de regreso para distraer de lo que está pasando pero no se puede poner en peligro a la gente si no es necesario, tampoco sería justo para la gente de Arizona.

“Creo que la reacción aquí ha sido mixta. Aunque los aficionados no serán permitidos a asistir, seria una bendicion economica al área de Phoenix dado a toda la gente que llega al pueblo y que necesitaría un lugar en dónde quedarse, dónde comer, etc.”, dijo Nick Piecoro, reportero para los Diamondbacks de Arizona Republic. “Sin embargo, hay gente que no está segura que sea una buena idea de introducir a toda esa gente a la comunidad que potencialmente pudiera transmitir el virus”.

Todo dependería de la salud de los jugadores. Si solamente un jugador da positivo al virus, se acaba todo. No sería prudente continuar la liga y luego todos se tendrían que aislar sin poder ver a sus familias o seres queridos.

“La manera en que esto se presento no puso suficiente enfoque en los problemas humanos que se pueden presentar,” dijo Jon Greenberg, editor y columnista de The Athletic. “¿De veras le vas a decir a Kris Bryant, que acaba de tener un bebe, que va tener que ir meses sin ver a su hijo?”

Parece que a veces se nos olvida que atletas también son seres humanos. Si algo nos ha enseñado el coronavirus es que afecta a todos sin tener en mente la cantidad de dinero que tengamos.

Mike Trout, quizás el mejor jugador de béisbol del momento, expresó un punto de vista similar. Dijo que sería difícil estar en una cuarentena lejos de su familia. Está esperando un hijo con su esposa y quiere estar a su lado. El nacimiento de su hijo es algo que no quiere perder.

Es importante saber que este es solo un plan de varios que la liga tiene para poder empezar la temporada. Sin importar cual sea el plan, siempre se presentará problemas. No hay ninguna manera de asegurar completamente que los jugadores y los otros miembros de los equipos no terminan contagiándose del coronavirus.

Personalmente, yo soy un gran fanatico del beisbol y estoy ansioso de que regresen los deportes pero yo no pongo el entretenimiento encima de la salud. No debe importar que el presidente quiera que se reanuden o empiecen el deporte.

El aspecto humano tiene que estar por delante del aspecto económico. Béisbol, además de ser un deporte, es un negocio. Todos los sabemos pero estamos en circunstancias inusual y la salud tiene que venir primero. Especialmente con los jugadores porque ellos son la razón por que la gente va a los partidos. No tiene sentido si los jugadores no están enfocados en el juego por estar pensando de su salud y el bienestar de su familia. En un aspecto, tampoco ayudaría en distraer a la gente. Un estadio solo servirá para recordar lo que estamos viviendo. Sin aficionados, no hay un medio ambiente. Sin aficionados, no hay deporte.