Cuba envía ayuda internacional para ‘proteger la imagen de Castro’

“Ecuador y Brasil han cancelado el programa con Cuba, por lo que todos estos médicos volvieron y ahora quieren reubicarlos en otros lugares”, dijo. “En primer lugar, ha habido un cambio de gobierno tanto en Ecuador como en Brasil y siendo dos gobiernos de centro derecha en ambos países … no apoyan al régimen cubano, no apoyan la revolución, por lo tanto no quieren tener este tipo de relación “.

“En el caso de Venezuela, algunos de estos médicos cubanos que lo abandonaron revelan que no todas las personas vestidas como trabajadores de la salud eran de hecho trabajadores de la salud, y las personas pueden haber estado recibiendo recetas de trabajadores no sanitarios que podrían haberlos matado”, dice Suárez.

En 1960, Chile también recibió asistencia médica de Cuba después de enfrentar un terremoto. Cuba ha enviado miles de médicos a Venezuela para ejercer control político y manipular a los votantes para continuar apoyando al régimen actual, según un artículo publicado por The New York Times .

Leonardo Fernández, de 68 años, que es especialista en cuidados intensivos, habló con Reuters y dijo, “Todos tenemos miedo, pero tenemos un deber revolucionario que cumplir, así que eliminamos el miedo y lo ponemos a un lado … el que dice es No tenemos miedo de ser un superhéroe, pero no somos superhéroes … somos médicos revolucionarios “.

“Están obteniendo un beneficio de propaganda en términos de proporcionar esta curación… se les paga … de lo contrario, no lo estarían haciendo”, agregó Suárez. “Sus principales fuentes de ingresos se han agotado … escuchamos quejas de la gente en la isla de que no hay suficientes médicos allí”.