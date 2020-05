La suspensión de deportes recreativos podrá aumentar la delincuencia juvenil

El coronavirus ha impactado varias partes de la vida. Estamos en un tiempo de gran incertidumbre, esperando poder volver a la normalidad pero al mismo tiempo intentando de mejorar el mundo en que vivimos. No importa si uno es joven o no; Esto impacta a todos.

Aún, una investigación del Journal of Sport for Development encontró que aunque la participación en deporte no parará toda la violencia o comportamiento desviado, si es un instrumento altamente efectivo en enseñar habilidades y valores a los jóvenes.