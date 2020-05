OPINIÓN: Los besos y abrazos que caracterizan la cultura latina están perjudicadas por la pandemia.

Mientras no se espera que todos reaccionen ante una pandemia de la misma manera, es valioso utilizar el tiempo libre adicional para practicar la autorreflexión y realmente tomar un minuto sobre qué hacer una vez que COVID-19 no sea una amenaza. Lo mejor que uno puede hacer es apreciar que y quien tiene a su alrededor durante la cuarentena para no asfixiarse con la nueva información que se convierte más y más relevante a su comunidad.

Pero cuando no se tiene esa afección, puede afectar la dinámica de una familia al sentirse un vacío de no poder saludar o despedirse en la forma que tanto se ha practicado.