OPINIÓN: Los maestros latinos son modelos fundamentales en nuestras vidas que nos enseñan a seguir adelante

“Ella abrió nuestras mentes a la opresión de las minorías y cómo podemos tener empatía por aquellos que tienen menos que nosotros”, dijo Ayina. “Ella me enseñó a estar orgullosa de ser latina y a ser siempre la voz de aquellos que no siempre tienen la oportunidad de defenderse”.

Es importante reconocer que somos diferentes y que seguimos luchando– viviendo en un país que no nos trata como iguales. Es importante que las generaciones más jóvenes reconozcan esa lucha no solo para que la continúen, pero para comprender que todavía pueden obtener una educación superior al seguir otro ejemplo latino.

"Yo no estudio para saber más, si no para ignorar menos."