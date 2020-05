COVID-19 tiene a emisoras de deportes luchando por encontrar nuevas formas de producir contenido

Share via Email

Las emisoras de deportes han tenido que cambiar sus métodos de operación para continuar sus programaciones regulares en medio del coronavirus.

Mitch Rosen, director de operaciones de 607 The Score, dijo que el cambio de operaciones de radio fue realmente un esfuerzo de equipo completo.

“Teníamos a todos los presentadores en vivo transmitiendo desde casa. Eso es un total de 12 personas”, dijo Rosen. “Estoy muy orgulloso de todo nuestro equipo por lograr esto. Hicimos esto para la seguridad de todos. Varios de nuestros productores también están trabajando desde casa “.

Aunque los programas como el NFL Draft y el documental sobre los Chicago Bulls, “The Last Dance”, han servido como una ruta de escape para los anfitriones y oyentes del deporte– funcionarios de la radio se han sentido responsables de reportar e informar a su audiencia sobre el coronavirus.

Es por eso que 670 The Score transmitió la conferencia de prensa de la alcaldesa Lori Lightfoot en las que proporcionó actualizaciones sobre el virus y lo que la ciudad está haciendo para proteger a sus ciudadanos. Incluso la tuvieron en el Show de Mully y Haugh para discutir las acciones de la ciudad y hablar levemente sobre los Chicago Bears.

Es necesario que haya un equilibrio para entretener a las personas pero también para informar de los eventos actuales. Esa es la razón por la que llevaron a cabo las conferencias de prensa y tuvieron al alcalde en el programa. El equipo de la radio sintió que era importante mantener informado al público.

Pero la pandemia y el cambio no solo está afectando a las emisoras de deportes profesionales, pero también a las estaciones universitarias. Con las escuelas cerradas, los estudiantes no se les permite regresar a las estaciones de radio y tienen que buscar formas creativas para seguir con su programación.

“Tenemos que ser muy creativos con lo que hablamos ahora”, dijo Abbas Dahodwala, gerente general de Radio DePaul Sports. “Hicimos un draft simulado de la NBA de todos los tiempos con algunas personas, hablamos sobre cómo estamos viendo juegos, eventos antiguos y también hemos estado haciendo episodios de resumen del documental ‘The Last Dance’, entre otros temas”.

El cambio de operación también ha afectado el rol que algunas personas tienen dentro de sus emisoras.

“Mi papel como PD normalmente es escuchar programas, programarlos, dar comentarios y, en general, ayudar a todos”, dijo Gina Ciolli, directora del programa de Radio DePaul Sports. “Mi papel ha cambiado significativamente porque hemos cambiado a podcasts y la gente está haciendo lo suyo”.

Los podcasts se han vuelto cada vez más populares y las personas tienden a escuchar la transmisión de deportes en sus viajes diarios. Con la orden de casa en curso, las personas no se trasladan hacia y desde sus trabajos, lo que puede tener un efecto en el número de audiencia.

“Escucho menos porque no estoy manejando y no tengo la facilidad de tenerlo allí en mi automóvil con un evento deportivo en vivo o [los anfitriones] hablando de algo que quiero saber más”, dijo Abraham Ruiz, un maestro de CPS. “Pero he estado escuchando más podcasts mientras hago cosas en la casa. Creo que eso reemplazará la conversación de deportes por un tiempo”.

Sin embargo, por el momento, no ha afectado a 670 The Score tanto como se podría haber esperado. Queda por ver si eso cambiará o no.

“Las tendencias del oyente han cambiado un poco con menos personas desplazándose de un lado a otro”, dijo Rosen. “Pero hemos visto a más y más personas escuchando desde casa a través de todas nuestras plataformas”.

La falta de deportes en vivo ha tenido un efecto perjudicial. Para algunos, es la única razón por la que podrían escuchar la transmisión de deportes . Sin la radio, ya no tienen ese escape que los deportes pueden proporcionar. En cambio, puede servir como un recordatorio de lo que hemos perdido.

“La combinación de los deportes en vivo, junto con la orden de quedarse en casa, básicamente ha eliminado mi escenario habitual para el consumo de emisoras sobre deportes”, dijo Ari Jordan en Twitter. “Al mismo tiempo, cosas habituales, como especular sobre horarios y listas futuras o revivir las glorias pasadas, han perdido algo para mí. Creo que para mí, estos temas me recuerdan que los deportes continúan desaparecidos, así que no sé si volveré a la programación de deportes hasta que sepa concretamente cuándo o si los deportes regresaran”.

Las personas no quieren que se les recuerde constantemente que están atrapados en sus hogares. Como se mencionó, necesitan un escape. Hay otros tipos de contenido disponibles, como podcast, Netflix, y Hulu donde pueden escaparse por un momento de la situación.

Para Rosen y la gente de 670 The Score, lo más desafiante no son los oyentes, sino asegurarse de que haya una buena comunicación entre los productores, los presentadores en el aire y todos los demás involucrados. Aquellos en Radio DePaul Sports, el desafío ha sido un poco diferente.

“La parte más desafiante para mí hasta ahora ha sido que mi rol en la estación ya no es tan importante en este momento sin programas en vivo”, dijo Ciolli. “También extraño mucho estar en la estación con todos porque me encanta ver a todos interactuar entre ellos y Radio DePaul Sports es la única cosa en el recinto universitario que me ha dado una identidad, así que sin eso es un poco difícil“.

Ese sentido de pertenecer a algo es quizás lo que diferencia la emisora universitaria y la emisora profesional. La emisora universitaria es mucho más que un trabajo, pero un sentimiento de amistad y estar con personas que comparten la misma pasión que tú. Se trata de mejorar y luego eventualmente lograr el próximo triunfo.

Aún así, no todo es una buena noticia para lugares como The Score. Al igual que otras empresas, The Score también fue afectado financieramente por la pandemia y se vio obligado a despedir empleados.

Todavía no hay una fecha fija para cuándo volverán los deportes profesionales o universitarios. El béisbol está tratando de concordar un plan, pero nada está establecido. Lo mismo ocurre con los deportes de otoño para DePaul.

Hasta entonces, todos necesitan seguir siendo creativos y encontrar contenido para llenar el tiempo al aire. También tendrán que adaptarse de nuevo porque quién sabe cómo será el panorama deportivo cuando las cosas “vuelvan a la normalidad”.