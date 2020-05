Estudiante de La Villita supera obstáculos, convirtiéndose en una de las pocas en obtener un doctorado en la comunidad latina

Share via Email

Share via Email

Share on Twitter

Share on Twitter

Share on Facebook

Share on Facebook

Poniéndose de pie debajo del arco de La Villita con su toga y birrete, Ana Laura Saavedra se dio cuenta de que había superado sus desafíos. La hija de 28 años de edad de inmigrantes mexicanos acaba de recibir su doctorado como enfermera especializada en pediatría de la Universidad John Hopkins, formando parte del menos del 1 por ciento de latinos que obtienen ese título.

“Tendrás gente que esperará que abandones la escuela secundaria o porque eres una mujer vas a quedar embarazada”, dijo. “Solo por el hecho de que superaste esas estadísticas, sentí que mi comunidad me hizo querer trabajar más duro. Si no fuera porque mis padres son inmigrantes y tienen bajos ingresos y viven en La Villita , no creo que sepa lo que es tener resistencia, determinación y ambición ”.

Saavedra fue criada en el vecindario de La Villita de Chicago por sus padres que emigraron de Guanajuato, México. Ella creció teniendo que luchar contra el estigma académico formado alrededor de la comunidad latina.

Siendo latina, una mujer, una estudiante universitaria de primera generación, y una graduada universitaria de dos universidades de la Ivy League como Georgetown y John Hopkins, Saavedra dijo que la sensación es como un sueño.

“El hecho de que mis padres vinieron de otro país solo para proveer una [vida mejor] para su familia y el hecho de que crecí en La Villita, donde muchos de mis vecinos abandonaron la escuela secundaria o se unieron a pandillas no se siente real”, dijo Saavedra. “Pensando en todo, como no tener muchos profesionales como modelos a seguir, parece poco realista”.

Después de graduarse de la Universidad de Georgetown en Washington, DC con una licenciatura en ciencias de enfermería y después de ver la disparidad de salud que se encuentra en la comunidad latina, Saavedra dijo que decidió regresar a la escuela y continuar su educación.

“Me di cuenta de que todavía hay una falta de proveedores de atención médica que hablen español que puedan relacionarse con las personas de la comunidad”, dijo. “Hay inequidad en la salud, desigualdad en la salud, y sentí que necesitaba regresar y trabajar en la comunidad como proveedora de atención médica. También sentí que nuestra comunidad necesitaba más ejemplos para seguir adelante”.

Porque ella no tenía un mentor o figura profesional a quien admirar, Saavedra quiere ser una modelo profesional para la próxima generación de La Villita.

“Me di cuenta de que muchos profesionales que son de La Villita terminan mudándose y no ayudan a su comunidad, y cómo va a mejorar nuestra comunidad si todos estos profesionales se van y no están dando algo de vuelta. Así que planeo trabajar en la comunidad y trabajar para devolverles algo”, dijo Saavedra.

Mientras asistía a Georgetown y John Hopkins, Saavedra dijo que a veces se sentía fuera de lugar y se sentía como si no fuera a lograrlo después de ver la desigualdad educativa que enfrentó cuando estaba creciendo.

“Muchos de los desafíos venían porque me sentía como si no perteneciera, porque no había muchos latinos en esas universidades; Me sentí fuera de lugar la mayor parte del tiempo ”, dijo Saavedra.

“A veces sentí que no podía hacerlo, me di cuenta de que, aunque mi comunidad trató de proveerme la mejor educación posible de la escuela pública, no era la mejor en comparación con otras escuelas a las que mis compañeros asistían”, agregó.

Saavedra experimentó dudas de sí misma y de los que la rodeaban. Pero fue el trabajo duro de sus padres lo que la llevó a superar las estadísticas y no convertirse en otro número.

“Habían personas que le decían a mi papá que no iba a llegar lejos; los hijos de inmigrantes no llegan lejos’”, dijo Saavedra. “Por mis padres, estaba decidida a querer hacer esto, y esa fue la única forma de no caer en esas mismas estadísticas en las que están los latinos”.

Catalina Saavedra, madre de Ana Laura Saavedra, dijo que cuando emigró a los Estados Unidos pensó en el futuro de sus hijos y quiso brindarles una mejor educación.

“Uno piensa en el futuro de su familia para que pueda ayudar y apoyar a sus hijos en lo que quieren hacer con su vida”, dijo Catalina. “Más que nada quiero que prosperen. [Yo] no pude recibir una educación, pero por eso vine a este país para que mi familia pueda prosperar ”.

Catalina dijo que no siente nada más que orgullo por el logro académico de su hija.

“Me siento muy orgullosa porque [Ana Laura] es hija de padres latinos que vinieron a este país sin educación”, dijo Catalina. “Es una gran satisfacción que mi hija haya podido lograrlo. Es un honor para nuestra familia “.

Saavedra compartió sus fotos de graduación debajo del arco de La Villita y se hizo viral en Facebook. Sus fotos han recibido más de 5,000 ‘me gustas’ y más de 2,000 personas las compartieron. Para sus padres, las fotos de Saavedra sirven de inspiración para otros estudiantes de primera generación.

Maribel Alejandra Santin-Zendejas, residente de Gurnee y madre de tres hijos, comentó sobre la foto de Saavedra “Mexicana Chingona !!! Felicidades ! Haces que tus padres y tu comunidad se sientan muy orgullosos de ti. ¡Le mostraré tu foto a mi hija, que pronto comenzará la escuela secundaria para mostrarle que ella también puede hacerlo!”

Ahora de regreso en Chicago, Saavedra espera utilizar su educación y título para trabajar en una clínica en La Villita al completar su práctica.

“Me encanta comunicarme con personas de la comunidad y quiero trabajar en la comunidad. Eventualmente, quiero involucrarme más con la comunidad y trabajar a largo plazo para proveerle mejores recursos y acceso a la comunidad ”, dijo. “Quiero involucrarme en la política de salud porque para ver un cambio en la comunidad se necesita gente en la política para ayudar a que eso suceda y representar a más latinos y estas comunidades desatendidas”.

Saavedra siente que su educación en La Villita jugó un papel en sus logros. Ella siente que su rol como profesional es servir como un ejemplo a seguir adelante para los demás.

“Siento que La Villita es mi identidad”, dijo Saavedra. “Soy mexicana-estadounidense y la avenida 26 es conocida por ser predominantemente latina y hecha de inmigrantes. Cada vez que digo que soy de La Villita estoy orgullosa porque de ahí vengo y con eso me relaciono ”.

Su mensaje para los jóvenes de La Villita es que sus alrededores no determinan su potencial.

“Creo que todos pueden lograrlo si se proponen y trabajan, a veces es posible que tengamos que trabajar 10 veces más duro que otros, pero eso está bien porque al menos lo ganamos y al menos sabemos lo que es trabajar duro”.