OPINIÓN: Nuestra expresión cultural artística tiene el poder de romper divisiones comunitarias

Los latinos constituyen una gran parte de la población de los Estados Unidos. Somos grandes contribuyentes a la economía, industria de entretenimiento y otras áreas. Aunque somos gran contribuyentes, hay una división de apoyo que nos limita amplificar la voz y el esfuerzo que nuestra comunidad haga.

El anhelo de ser escuchados y vistos por nuestras comunidades a veces puede parecer insignificante. Esto provoca una sensación de agotamiento y frustración porque parece que somos borrados constantemente de la narrativa de este país.

La expresión cultural se trata de inspirar, no sólo a otros, sino crear una musa de nosotros mismos a través de nuestra cultura. Hay muchas maneras en que podemos participar en la expresión cultural y algunas de estas formas incluyen el arte, la música y la moda.

Elizabeth Alejandra Amaya, estudiante de primer año en la Universidad DePaul, dice que la expresión cultural se trata de demostrar su orgullo por su cultura y todos los aspectos hermosos de ella. Ella dice que siempre trae su cámara cada vez que visita Jalisco, México, de donde es su padre, para que pueda capturar todos los momentos hermosos.

“Mi motivación para crear arte es capturar partes de mi cultura mexicana que no siempre están representadas en los medios. Me hace feliz cuando otras personas pueden ver partes de su cultura con las que crecieron y también cuando las personas no saben de mi cultura pero se enteran”, dijo Amaya.

Hay una singularidad que cada latino lleva en su identidad – una singularidad que no es prominente en los medios convencionales. Podemos extraer las experiencias con las que estamos familiarizados y compartir esas experiencias con el resto del mundo. Nuestra expresión cultural es la que nos une a nuestra cultura.

Guadalupe Casas, estudiante de segundo año en la Universidad DePaul, dice que usa su pasión por la pintura corporal para expresar su cultura. Para ella la expresión cultural se trata de acentuar los colores brillantes, los estampados y la fe en su arte.

“Cuando comencé a publicar [mi arte] en las redes sociales, miré a otros artistas que pintan el cuerpo y veo mucho del mismo trabajo copiado o looks de maquillaje de los personajes de Disney y cosas que son populares – cosas que venden”, dijo Casas. “No creo que me identifico con los otros artistas, esa no es mi vida, así que comencé a pintar lo que conozco”.

La conexión de cada persona con su cultura es diferente, pero quienes participan en la expresión cultural tienen una cosa en común: ellos cuentan una historia. Cuentan una historia de su viaje en la vida y su arte nos muestra cuán lejos han llegado en su autodescubrimiento.

Viviana Favela, estudiante de arte, medios y diseño en la Universidad DePaul dice que su motivación para crear arte es su cultura, las cosas a su alrededor, pero lo más importante, ella misma. Ella toma todas las cosas negativas que la gente ha dicho de ella y las convierte en algo positivo – se dio cuenta de que podía usar sus habilidades para contar historias a través de su arte.

“A veces, las historias de mi arte pueden no tener sentido para la persona normal, porque esa pieza fue más para mí que para el espectador. Otras veces, hago piezas que hablan no solo a mí sino a un público más amplio como Auténtica”, dijo Favela. “Creo que muchas veces los que crean cualquier tipo de arte están tratando de curarse de algo”.

Es importante tomar en cuenta que cuando somos vulnerables y ponemos nuestras emociones en nuestra expresión cultural, estamos sanando partes de nosotros mismos. Por lo tanto, enraizarnos a nuestras culturas ayuda a aliviarnos y fortalecernos para continuar batallando contra el caos dentro y fuera de nuestra comunidad cada día.

Todos deberíamos practicar la expresión cultural porque es una forma de construir una comunidad con aquellos de nosotros que compartimos experiencias similares pero que tienen perspectivas únicas. Al participar en la expresión cultural podemos entendernos a nosotros mismos mejor y entender lo que queremos ser en el futuro.

“Se trata de contar historias, de pasar tradiciones y de compartir con el mundo lo que nuestra gente tiene que ofrecer y lo que han estado ofreciendo durante años”, dijo Favela. “Si quieres hablar tu lengua materna, si quieres bailar, si quieres crear arte, entonces hazlo y si alguien quiere desafiarte entonces déjalos porque nuestras tradiciones y nuestras historias no son nuevas en este mundo”.